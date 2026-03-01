A Simeone le sale el plan perfecto ante el Oviedo: debuta un canterano y se recupera su goleador

El técnico argentino hizo hasta siete cambios en el once pensando en la vuelta copera ante el Barcelona. Y aunque sufrió hasta el último minuto, la victoria le dejó varias notas muy positivas

Al 'Cholo' le salió un plan casi a pedir de boca ante el Real Oviedo. Quizás hubiese preferido sufrir menos, pero el final ha sido de los que le gustan a él. El entrenador del Atlético de Madrid se la jugó pensando en la vuelta de las semifinales de Copa del Rey e introdujo hasta siete cambios en el once con respecto al partido de la Liga de Campeones.

El técnico argentino dio entrada de Nahuel Molina, Robin Le Normand, José María Giménez, Julio Díaz, Rodrigo Mendoza, Thiago Almada y Ademola Lookman. Jan Oblak, Johnny Cardoso, Álex Baena y Alexander Sorloth fueron los únicos jugadores que se mantuvieron en el once titular del Atlético con respecto al triunfo ante el Brujas del pasado martes. Hasta le dio la alternativa a Julio Díaz, que no defraudó. Y lo mejor es que recuperó a su goleador Julián Álvarez en la competición doméstica, donde hacía ya casi cuatro meses que no veía puerta.

Tras el partido, Simeone ha asegurado en la sala de prensa del Tartiere que el gol del triunfo le puso contento por el equipo y por el propio jugador: "Julián Álvarez es un jugador reconocido mundialmente al que quieren muchos equipos, y lo tenemos nosotros. Estamos muy contentos por él porque el gol es un aliciente para los delanteros".

Simeone comentó que "era importante ganar porque el Villarreal no consiguió hacerlo" y que se pudieron sobreponer en un buen segundo tiempo a "los esfuerzos realizados estas semanas" en otras competiciones como la Champions y la Copa.

Julio Díaz se estrena en LaLiga con el Atlético de Madrid

El lateral internacional español sub’20 del filial del Atlético de Madrid, debutó este sábado con el primer equipo rojiblanco en el partido de LaLiga EA Sports contra el Oviedo en el Carlos Tartiere, además, en el once titular y durante los noventa minutos, con un partido competitivo, atrevido y con victoria final.

Y el 'Cholo' fue muy claro con el análisis de su partido ante los micrófonos de Movistar Plus: "No sólo en esa acción (en la jugada previa al gol, cuando cortó el ataque rival), creo que hizo un partido bueno. La parte defensiva la trabajó bien, colaboró en la progresión del equipo cuando salía, tuvo personalidad para atacar, no tuvo miedo en ningún momento y se veía con su cuerpo que estaba jugando con el sentimiento que tienen los chicos del club cuando tienen la posibilidad de jugar en el primer equipo".

"Me alegro por él. Seguro que es un gran trabajo de Fernando (Torres, entrenador del filial del Atlético de Madrid, en el que juega habitualmente Julio Díaz) y la gente que trabaja en el B, que vienen haciéndolo muy bien con el B y es un premio para cómo trabajan con los chicos del B", añadió.

Desde el pasado jueves, cuando ya se entrenó a las órdenes de Diego Simeone para ocupar el lateral zurdo en diversos ejercicios, se veían sus posibilidades no sólo de formar parte de la convocatoria, sino del once inicial para dar descanso a Matteo Ruggeri, ante tanta carga de partidos y con el duelo de las semifinales de la Copa del Rey contra el Barcelona el próximo martes. El futbolista llegó a la Academia del Atlético de Madrid en 2018, procedente del Rayo Vallecano.