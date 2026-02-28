Oviedo 0-1 Atlético: La 'Araña' rompe la telaraña azulina en el momento más inesperado y doloroso

El colista, con un planteamiento muy valiente y muy distinto en ambas mitades, mereció sumar ante un cuadro rojiblanco que se llevó todo el botín en el último minuto

Julián Álvarez salió en el segundo tiempo y fue decisivo en el último minuto.IMAGO

Una picadura casi mortal para el colista. El Real Oviedo salió a morder desde el primer minuto, presionando en campo contrario hasta con siete jugadores en el primer tiempo. Oblak se convirtió pronto en el héroe colchonero tras las embestidas de Hassan por el carril derecho y los remates de Viñas.

Mientras, el conjunto colchonero intentaba ser fiel a su estilo de juego y aprovechar alguna que otra contra para asustar a los de Almada. Pero ni Lookman ni Sorloth consiguieron percutir la zaga azulina ni perforar el marco de Aarón.

Se llegó al descanso con un Oviedo crecido tras dos ocasiones sobre la bocina que resolvió Oblak con dos auténticos paradones. Pero, tras el paso por los vestuarios, los papeles se intercambiaron. El Atlético se hizo dueño del balón y el equipo asturiano se atrincheró en su campo y buscó sorprender a los de Simeone con su misma medicina. Y casi lo consiguen.

Con Santi Cazorla sobre el campo las mejores ocasiones seguían siendo para el Real Oviedo, con Ilic y Thiago Fernández no definiendo bien dos buenas transiciones, aunque tras un gran pase de Griezmann fue Baena el que logró marcar, siendo anulado el gol por claro fuera de juego.

Sin embargo, en el último suspiro, en el último minuto y en el único remate a puerta del Atlético de Madrid entre los tres palos, llegó la picadura letal de la 'Araña' Julián Álvarez. El argentino entró en el descanso sustituyendo a Lookman y su papel acabó siendo decisivo para el delirio de Simeone en la banda. Recibió un balón en el área, recortó y fusiló con un disparo seco e imparable en medio de toda la telaraña azulina que se había cosido en los últimos minutos.

Un triunfo que le permite al Atlético de Madrid recuperar la tercera plaza en la tabla y una derrota que deja al Oviedo tiritando en su lucha por la salvación. El partido ante el Rayo del próximo miércoles puede ser su último cartucho para poder seguir soñando con la salvación.

Ficha técnica:

Real Oviedo: Aarón Escandell; Nacho Vidal (Lucas, m. 80), Dani Calvo, Carmo, Javi López; Sibo, Fonseca (Colombatto, m. 65); Hassan (Ilic, m. 71), Reina (Cazorla, m. 80), Ilyas Chaira (Thiago Fernández, m. 71); y Fede Viñas.

Atlético de Madrid: Oblak; Nahuel Molina, Giménez, Le Normand, Julio Díaz; Mendoza (Koke, m. 61), Johnny Cardoso (Giuliano, m. 61); Almada (Marcos Llorente, m. 71), Baena, Lookman (Julián Álvarez, min 46); Sorloth (Griezmann, m. 61).

Árbitro: Soto Grado (comité riojano). Amonestó a los locales Nacho Vidal (42’), Javi López (71’) y a los visitantes Le Normand (45’) y Molina (71’).

Gol: 0-1 (94') Julián Álvarez.

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 26 de LaLiga EA Sports disputado en el Carlos Tartiere (Oviedo) ante 27.067 espectadores.