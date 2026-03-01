Alineaciones Elche - Espanyol: Alineaciones posibles de Elche y Espanyol en el partido de hoy de LaLiga

Aunque pelean por objetivos muy distintos (el descenso y Europa), ambos equipos protagonizan sendas malas rachas que comienzan a ser preocupantes, pues no han conseguido la victoria en las ocho últimas jornadas

El Martínez Valero acoge este domingo un duelo entre dos equipos que pelean por objetivos muy diferentes, aunque atraviesan rachas negativas casi idénticas, que resultan ciertamente preocupantes ahora que LaLiga enfila ya su último tercio. En concreto, Elche y Espanyol acumulan ya ocho jornadas consecutivas sin vencer, por lo que el duelo entre ambos se presenta como una oportunidad de oro para que uno de ellos pueda truncar al fin esa peligrosa serie y afronta la recta final del curso con otras sensaciones.

Las bajas y las dudas del Elche

De un lado, el Elche ha pasado de ser el equipo revelación de la temporada, mereciendo la lluvia de elogios que recibió por su fútbol atrevido, a uno de los principales candidatos al descenso. No en vano, solo tiene un punto de ventaja con respecto al pozo, merced a un desplome que se ha traducido en solo tres puntos sumados de los últimos 24 en juego.

Para tratar de volver a la buena senda, Eder Sarabia cuenta con las bajas de Héctor Fort, operado del hombro y fuera de combate hasta marzo, y Yago Santiago, sancionado por sus protestas ante el Athletic, lo que también le costó la roja al técnico franjiverde, que tendrá que ver el encuentro desde la grada.

Además, serán dudas hasta última hora Grady Diangana, que ya se entrena con el grupo tras superar unas molestias, y el delantero Álvaro Rodríguez, que podría dejar su sitio a Rafa Mir si no llega a tiempo. No se espera en cualquier caso una revolución en el once pese a los últimos resultados, esper��ndose el regreso de Affengruber a una zaga en la que también debe estar Pedro Bigas tras su proceso febril. Además, la incógnita sobre Diangana pone en duda la continuidad de Cepeda en el once.

Cambio de sistema en el Espanyol

Clasificatoriamente, por su parte, sí le va mucho mejor al Espanyol, pero el cambio experimentado por el cuadro perico es mucho más radical si cabe, pues ha pasado de lograr cinco victorias seguidas a firmar únicamente dos puntos de 24. Una caída en picado que, pese a todo, le mantiene en la pelea por Europa, pues marcha séptimo, lo que podría valerle para jugar la Conference League, dependiendo de lo que suceda en la Copa del Rey y en la pelea por la plaza extra de Champions para LaLiga, y está a solo dos unidades de la sexta posición, que sí tiene billete continental asegurado.

En búsqueda de soluciones, Manolo González presentará a priori un once más valiente que el que puso en liza la pasada jornada ante el Atlético de Madrid en el Metropoliano, con la única baja ya consabida de Javi Puado, que dijo adiós a la temporada por la rotura del ligamento cruzado anterior.

Así, todo apunta a que volverá a una línea de cuatro atrás, sacrificando a Riedel, para fortalecer la medula con la entrada de Edu Exposito. Además, podría introducir cambios para revitalizar el ataque, con Roberto y Pere Milla optando a los puestos de Kike García y Jofre.

Alineaciones probables:

Elche: Dituro, Chust, Affengruber, Bigas, Tete Morente, Aguado, Valera, Cepeda, Aleix Febas, Rafa Mir y André Silva.

Espanyol: Dmitrovic, El Hilali, Calero, Cabrera, Carlos Romero, Urko, Pol Lozano, Dolan, Edu Expósito, Pere Milla y Roberto.