Éder Sarabia, sancionado por acumulación de tarjetas: se perderá el duelo ante el Espanyol

El entrenador del Elche CF, Éder Sarabia, ha sido castigado con un partido de suspensión por acumulación de amonestaciones tras varias protestas arbitrales. El técnico no podrá sentarse en el banquillo del Martínez Valero este domingo frente al RCD Espanyol en plena racha negativa del equipo ilicitano

El Elche no podrá contar con su entrenador en el próximo compromiso en LaLiga. Éder Sarabia ha sido sancionado con un partido de suspensión por el Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), según la resolución emitida el 25 de febrero de 2026 correspondiente a la jornada 25 del campeonato.

La sanción se basa en el artículo 119 del Código Disciplinario, que contempla castigos por expresiones o gestos ofensivos hacia el colectivo arbitral. En el caso del técnico ilicitano, la reiteración de amonestaciones, principalmente por protestas, activó el mecanismo automático de suspensión al alcanzar el límite establecido por la normativa.

No estará ante el Espanyol

Sarabia no podrá dirigir desde el banquillo en el encuentro del próximo domingo frente al Espanyol en el Estadio Martínez Valero. Tras cumplir la sanción, el ciclo disciplinario quedará reiniciado, tal y como establece el reglamento.

La baja llega en un momento delicado para el conjunto franjiverde, que atraviesa su peor dinámica del curso. El equipo encadena ocho jornadas consecutivas sin conocer la victoria, una racha que comenzó tras cerrar 2025 con un contundente 4 a 0 frente al Rayo Vallecano. Desde entonces, el inicio de 2026 ha estado marcado por la irregularidad y la falta de resultados.

El precedente en San Mamés

El contexto reciente añade tensión al episodio. Tras la derrota en San Mamés, en un encuentro decidido por un polémico penalti de Bigas sobre Laporte, Sarabia protagonizó un encontronazo con Ernesto Valverde. Visiblemente molesto por la decisión arbitral, el técnico del Elche recriminó la acción al entrenador rojiblanco en el césped.

Valverde intentó rebajar la tensión, pero ante el tono creciente de Sarabia optó por marcharse, dejando la escena como una de las imágenes más comentadas de la jornada. Posteriormente, el entrenador franjiverde pidió disculpas públicamente por lo sucedido: "Hoy necesito disculparme porque, a veces, queriendo defender lo nuestro, tengo comportamientos que me gustaría evitar".

Momento clave en la temporada

La sanción supone un contratiempo adicional en plena lucha por revertir la dinámica. El Elche necesita reencontrarse con la victoria para evitar que la crisis de resultados se agrave, cuando ya se encuentran a tan solo 1 punto de la zona de descenso. Sin su técnico en el banquillo, el equipo deberá afrontar un partido de alta exigencia con el objetivo de cambiar la tendencia.

El desafío no es solo táctico, sino emocional. Recuperar estabilidad competitiva y serenidad institucional será clave para que el proyecto de Sarabia retome el rumbo en la recta final del campeonato.