Guruzeta: "Sólo había tirado un penalti con el Athletic Club y lo fallé"

El delantero del Athletic Club salvó al equipo con dos goles, uno de ellos de penalti. Guruzeta puso fin al maleficio de los rojiblancos desde los once metros siendo el primer penalti que anota con la camiseta del conjunto vasco

El Athletic Club empieza a ver la luz al final del túnel y encadena tres victorias consecutivas en LaLiga que lo hacen alejarse de los puestos de abajo y retomar la lucha por Europa. Los rojiblancos, en esta ocasión, dieron una alegría a la afición de San Mamés ganando al Elche gracias a los dos goles de Guruzeta, que está a tres goles de igualar su mejor registro goleador. El atacante rescató los tres puntos para el Athletic Club anotando el penalti decisivo en los instantes finales, rompiendo la mala racha del equipo con las penas máximas. Guruzeta, tras el partido y con su gol de penalti, se quitó un peso de encima argumentando que el único penalti que había tirado con anterioridad en el Athletic Club lo había fallado.

Guruzeta salva al Athletic Club de penalti

Guruzeta destacó que después del tanto encajado de penalti "te vienen muchos fantasmas a la cabeza" porque necesitaban ganar "y, por suerte, nos hemos llevado los tres puntos". Guruzeta reconoció ante las cámaras de Dazn que esta campaña están sufriendo bastante. "Somos conscientes, pero en el vestuario estamos más unidos". "Nos están saliendo poco a poco las cosas, con la victoria de hoy nos ponemos un poco mejor y sacamos el cuello de ahí abajo", se felicitó. El segundo de los goles de Guruzeta llegó desde los once metros, una faceta poco habitual en él. "Sólo había tirado un penalti con el Athletic y lo fallé. Hoy, por suerte, ha entrado. Estoy contento por ayudar al equipo con goles, que es lo que necesita el equipo para sumar de tres en tres. Estoy contento por haber ganado hoy", indicó.

Guruzeta, a tres goles de igualar su mejor registro goleador

Con los dos frente al Elche, Guruzeta suma 13 goles, cerca de los 16 que anotó en su mejor campaña como rojiblanco. "Los números están para superarlos, pero no juego los partidos para superar lo de otros años, sino para ayudar al equipo. Estamos muy necesitados de puntos, de goles, de todo. Estoy intentando hacerlo lo mejor posible para sacar esto adelante", aseveró. "Ahora tenemos también por delante una semifinal de Copa a la que vamos a ir con todo para intentar llegar a una final otra vez y devolver toda la ilusión a esta afición", concluyó el atacante del Athletic.

Ernesto Valverde apuesta por Guruzeta

Sobre Guruzeta habló Ernesto Valverde en rueda de prensa, dónde aseguró que estuvo por cambiarlo antes del primer gol, hecho que revitalizó al delantero que terminó siendo crucial para el Athletic Club. "Ha habido un tramo en el segundo tiempo que le veía que estaba un poco cansado justo antes del gol y estaba pensando en cambiarle. Y luego, cuando ha marcado, lo hemos mantenido porque el gol siempre tiene algo revitalizador para los delanteros", señalaba Valverde.