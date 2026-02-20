Polémica en San Mamés: del doble toque de André Silva al penalti señalado a Laporte

Dos penaltis, intervención del VAR y la nueva norma del doble toque convirtieron el Athletic-Elche en un duelo cargado de polémica arbitral

El duelo entre el Athletic Club y el Elche CF en San Mamés quedó marcado por una acción polémica en los últimos compases. El colegiado Alejandro Hernández Hernández señaló penalti tras revisar en el monitor del VAR un impacto de Pedro Bigas sobre Aymeric Laporte dentro del área. La decisión, adoptada en el tramo final de la segunda parte, encendió la controversia y elevó la tensión hasta el pitido final.

La acción que encendió La Catedral

La jugada decisiva se produjo cuando Laporte se lanzó para rematar de cabeza un balón a baja altura. En ese mismo instante, Bigas intentó despejar con la pierna, golpeando con su bota la cabeza del central rojiblanco. El choque generó un intenso debate: ¿acción temeraria del defensor o juego peligroso del atacante por bajar excesivamente la cabeza?

Las imágenes mostraban un impacto simultáneo, una acción casi inevitable por la coincidencia de movimientos. Sin embargo, tras recibir el aviso desde la sala VOR, Hernández Hernández acudió al monitor y terminó señalando los once metros, desatando la protesta airada del banquillo ilicitano.

Banquillos en ebullición

Mientras el árbitro analizaba la jugada, los nervios se apoderaron de ambos técnicos. Eder Sarabia mostró su desacuerdo de forma vehemente, dirigiéndose reiteradamente al asistente, mientras Ernesto Valverde seguía la revisión con evidente tensión desde su área técnica.

Confirmado el penalti, Gorka Guruzeta asumió la responsabilidad. El delantero no falló desde el punto fatídico y provocó la explosión de júbilo en La Catedral, con jugadores y cuerpo técnico celebrando un tanto que resultaría definitivo.

Tras la acción, Bigas tuvo un gesto deportivo al interesarse por el estado de Laporte, que necesitó atención médica tras el impacto. La jugada reavivó el eterno debate sobre la interpretación arbitral en acciones de contacto alto dentro del área.

El precedente del doble toque y la nueva norma IFAB

El encuentro ya había tenido otro episodio polémico minutos antes, cuando el Elche dispuso de un penalti por una entrada de Íñigo Lekue sobre Germán Valera. André Silva ejecutó la pena máxima, pero resbaló y golpeó el balón con ambos pies antes de que entrara en la portería.

Inicialmente, la acción generó confusión, aunque el árbitro ordenó repetir el lanzamiento al detectar el doble toque involuntario. Esta decisión se ampara en la modificación introducida por la International Football Association Board (IFAB), vigente desde julio de 2025.

El cambio reglamentario surgió tras la controversia protagonizada por Julián Álvarez en un partido de Champions frente al Real Madrid, cuando su lanzamiento no fue repetido pese al contacto doble. Desde la actualización de la Regla 14, si el segundo toque es accidental y el balón termina en gol, el penalti debe repetirse; si no entra, se concede libre indirecto.

En Bilbao, la norma se aplicó correctamente y André Silva transformó el segundo intento para establecer el 1-1 momentáneo. “Sabía que había tocado dos veces el balón. Me acordé de la jugada de Julián Álvarez y menos mal que la regla cambió”, reconocería después el delantero portugués.

Una noche marcada por la polémica

El choque dejó dos decisiones clave desde el punto de penalti y un intenso debate arbitral. Entre la revisión del VAR, la aplicación de la nueva normativa y el gol definitivo de Guruzeta, el Athletic-Elche se convirtió en uno de los partidos más comentados de la jornada.

La polémica volvió a situar el foco en la interpretación de las acciones dentro del área y en el papel decisivo de la tecnología en los desenlaces más ajustados.