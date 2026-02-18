Joseba Etxeberria sobre la pubalgia de Nico Williams: "El quirófano debe ser lo último, hay momentos en los que no estás tan mal como para dejar de entrenar"

El ex futbolista del Athletic Club, que atravesó el mismo calvarios con la pubalgia que ahora le está tocando pasar a Nico Williams, aconseja al internacional español a posponer, en la medida de lo que pueda, la opción de pasar por quirófano

Nico Williams se ha visto obligado a parar una temporada, dejando a un lado al Athletic Club, para tratar de erradicar la pubalgia que trae por la calle de la amargura al joven internacional español. El extremo rojiblanco no está logrando encontrar la regularidad necesaria para mantenerse en la banda izquierda del Athletic Club que llega a un consenso con el jugador para buscar nuevas vías fuera del club. La pubalgia está de 'moda' en estos tiempos dónde los futbolistas empiezan a debutar de forma precoz, aunque es una lesión que ha golpeado, desde siempre, a los profesionales del mundo del fútbol. Sin ir mas lejos, en el Athletic Club, tienen ya experiencia en esto de la pubalgia ya que jugadores de la talla de Joseba Etxeberria han pasado el mismo calvario que atraviesa, en estos momentos, el atacante navarro. Por ello, Joseba Etxeberria asegura a Nico Williams que "el quirófano debe ser lo último".

Joseba Etxeberria aconseja a Nico Williams que evite el quirófano

El ex futbolista del Athletic Club, en COPE Bilbao, describió el dolor que sentía cuando era futbolista y padecía la pubalgia. "Es una lesión muy desagradable y muy inestable por las sensaciones cambiantes. Al final es como una descompensación del tren superior con el inferior", comenzaba diciendo Exteberria que garantiza que la lesión le cambió hasta el humor. "En los días malos, es como si tuvieras una cuchilla a afeitar debajo de la piel. Una molestia que te aparece incluso en reposo al girarte en la cama y que te provocaba noches de insomnio. Si es que me cambió hasta el humor", subraya.

Por ello, el ex jugador del Athletic Club se ha interesado por el estado físico de Nico Williams al que aconseja no pasar por quirófano a no ser que sea estrictamente obligatorio. "El quirófano debe ser lo último, hay momentos en los que no estás tan mal como para dejar de entrenar, pero tú ves que no estás al 100 por 100; es algo muy incómodo, es muy desagradable porque te sientes muy muy impotente", aclara.

La baja de Nico Williams obliga a Ernesto Valverde a barajar nuevas opciones para el ataque del Athletic Club

Mientras tanto, Nico Williams ha comenzado un tratamiento "con un especialista externo" al Athletic Club para tratar la pubalgia que le afecta de manera más aguda desde el pasado septiembre. Según confirmó el club bilbaíno, esta terapia incluye "un trabajo específico" que, a la espera de su evolución, mantendrá de baja al extremo internacional "en próximas convocatorias" de Ernesto Valverde que baraja opciones para el extremo izquierdo de cara a los siguientes partidos de LaLiga y la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey.