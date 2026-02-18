Sarabia recupera efectivos para intentar ganarle al Athletic en San Mamés

El conjunto franjiverde lleva siete partidos sin conocer la victoria y ha pasado de coquetear con Europa a hacerlo con el descenso. Al menos, el técnico vasco ha recobrado algunas de sus armas que no pudo usar frente a Osasuna

El Elche se ejercitó este miércoles para preparar la visita del viernes al Athletic Club de Bilbao con las únicas ausencias en el grupo de Héctor Fort y de Grady Diangana, ambos por problemas físicos.

El lateral, cedido por el Barcelona, continúa con la recuperación de la operación a la que se sometió en el hombro en enero y su regreso al equipo, según desveló el entrenador, Eder Sarabia, aún se demorará al menos mes y medio más. El atacante anglo-congoleño, por su parte, no se ejercitó en la sesión, celebrada en el Martínez Valero, por precaución, ya que arrastra problemas musculares que le han impedido disfrutar de continuidad en las últimas semanas.

Participaron con normalidad en la sesión el lateral Buga Sangaré, fichado en el pasado mercado invernal, y el centrocampista Josan Fernández. Ambos jugadores fueron baja en las últimas semanas por problemas musculares y estarán disponibles para esta próxima jornada.

Además, el Elche recuperará para el partido de San Mamés al central austriaco David Affengruber, baja la pasada jornada ante Osasuna, por acumulación de amonestaciones.

Las estadísticas más recientes ven posible el milagro del Elche

El Athletic Club, que el viernes recibirá al Elche en el partido que abrirá la vigesimoquinta jornada de LaLiga, sólo ha ganado en tres de las siete visitas realizadas por el equipo franjiverde a San Mamés desde 1984, saldadas, además, con dos empates y dos triunfos visitantes.El conjunto bilbaíno se impuso por 2-0 en la temporada 1988-89 (Garitano y Mendiguren) y más recientemente por 1-0 en la 2020-21 (Muniain) y por 2-1 en la 2021-22 (Berenguer y Villalibre/Josan). Los dos empates fueron el cero a cero de la campaña 1984-85 y un 2-2 en la 2013-14, la primera del nuevo estadio, en un partido en el que Susaeta y Aduriz nivelaron en dos ocasiones los tantos de Lombán y Aarón Níguez.

Además, el conjunto ilicitano ganó por 1-2 en la temporada 2014-15 (San José/Víctor y Fajr) y por 0-1 en su última visita a 'La Catedral', el 28 de mayo de 2023, gracias a un gol en la última jugada del partido del argentino Lucas Boyé. Estos dos triunfos han sido los únicos logrados por el Elche los 24 partidos ligueros disputados por ambos equipos en Bilbao de los que otros seis acabaron en reparto de puntos y los 16 restantes en victoria local.

Lucas Boyé, el último héroe franjiverde en la 'Catedral'

Un gol del delantero argentino Lucas Boyé en el tiempo añadido permitió al Elche vencer en su última visita al Athletic Club (0-1) en un encuentro correspondiente a la penúltima jornada de la temporada 2022-23.El conjunto ilicitano, entrenado entonces por el argentino Sebastián Beccacece, llegó a este encuentro, disputado el 28 de mayo, ya descendido desde hacía varias jornadas, aunque en plena racha de buenos resultados, mientras el Athletic apuraba sus opciones de pelear por una competición europea.

Edgar Badía; Josan, Magallán, Bigas (Roco), Clerc; Morente, Gumbau, John, Lautaro Blanco (Pere Milla); Fidel (Raúl Guti) y Nteka (Lucas Boyé).Por el Athletic Club lo hicieron: Unai Simón; De Marcos, Vivian, Paredes, Yuri; Vesga, Sancet (Zarraga); Iñaki Williams, Muniain (Raúl García), Berenguer; y Guruzeta (Adu Ares).