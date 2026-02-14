Eder Sarabia: "Hemos hecho un partidazo, lo único que no hemos tenido ha sido acierto"

El técnico del Elche destaca que en otro momento de la temporada, con una dinámica positiva, su equipo había ganado el partido “4-0 o 5-1” ante Osasuna por la cantidad de ocasiones que han tenido

El Elche sacó un punto insuficiente en el Martínez Valero ante un Osasuna que se aferró a las paradas de Sergio Herrera para desesperar al equipo de Sarabia, que destacó la falta de puntería de su equipo, aunque se marcha con buen sabor de boca tras inaugurar la hornada 24 de LaLiga.

La falta de puntería condena al empate a un Elche superior según Eder Sarabia

Eder Sarabia, afirmó este viernes, tras el empate ante Osasuna, que en otro momento de la temporada, con una dinámica positiva, su equipo había ganado el partido “4-0 o 5-1”. “Hemos hecho un partidazo, lo único que no hemos tenido ha sido acierto”, dijo el preparador vasco, que lamentó que en este momento del campeonato su equipo no tenga el “puntito” necesario para acertar ante la portería rival. “Hay que seguir por aquí. Los jugadores interpretan bien lo que les pedimos y les gusta lo que hacemos”, indicó el preparador, que lamentó que el fútbol “sea el único deporte del mundo en el que puedes ser tremendamente superior al rival y no ganar”. “Poco más se puede pedir. Tener más acierto, que va a llegar”, insistió Sarabia, que valoró que Osasuna, en un buen momento de juego y resultados, “no nos haya generado casi nada”.

Eder Sarabia respalda a Álvaro Rodríguez y a André Silva a pesar de los errores en el Martínez Valero

El técnico vasco elogió la actuación de sus delanteros, Álvaro Rodríguez y André da Silva, a pesar de su nulo acierto ante la portería navarra. "Para mí los dos han hecho un partido pero exagerado. Absolutamente exagerado. Hacía mucho tiempo que no veía una pareja de delanteros jugar tan bien, dar tantas soluciones, entenderse tan bien, generar tanto peligro. Les ha faltado tener un poquito más de acierto. Pero bueno, sí que estaban fastidiados. Sobre todo Álvaro estaba ahí bastante… Pero bueno, yo creo que esa frustración y esa tristeza se te pasa y se te tiene que quedar todo lo bueno que hemos hecho", destacaba el entrenador del Elche. "Hemos superado tremendamente al rival, un rival que venía en una racha espectacular. Y bueno, eso, como siempre, reforzar esas cosas, centrarnos en lo que podemos controlar y levantar el ánimo y, sobre todo, intentar que mentalmente estemos frescos para que podamos seguir haciendo este tipo de partidos y luego también para que en esas acciones determinantes podamos tener un poquito más de acierto", sentenció.