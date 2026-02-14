Lisci sobre Sergio Herrera: "Ha sido el mejor del partido junto a Febas"

El técnico de Osasuna destacó la actuación de su portero para poder lograr un punto ante el Elche en el Martínez Valero

Osasuna rasca un punto positivo de Elche tras un partido muy apático del conjunto rojillo. Los navarros, gracias a Sergio Herrera, mantuvieron el 0-0 en el marcador, siendo el jugador más destacado por Alessio Lisci. "Creo que ha hecho un partidazo. Probablemente ha sido con Febas el mejor jugador del partido", destacaba el entrenador de Osasuna que admitió que el Elche mereció llevarse los tres puntos. Además, Lisci repasó las polémicas que nos dejaron el partido y aseguró que la disputa entre Budimir y Bigas dentro del área era penalti hacia el croata, aunque destaca que primero hay falta del delantero de Osasuna.

Valoración del partido de Osasuna ante el Elche según Lisci

"Si tenía que ganar un equipo tenía que ganar el Elche, eso está claro. Es un partido de ocasiones claras, creo yo, para ambos lados. El Elche ha tenido más que nosotros, sin ninguna duda, por eso si tenía que ganar un equipo eran ellos. Está claro en la idea que había merecido ganar nosotros y se ganó un empate, pues hoy ha pasado al revés. Eso no hay ningún problema en admitirlo, por supuesto".

Planteamiento del partido ante el Elche por parte de Osasuna

"Por el poder físico que tienen, por esa capacidad que tienen en un juego directo, hemos hecho una presión un poco menos agresiva de lo normal que le venía haciendo. Por momentos ha salido bien, porque por momentos han habido tramos de partidos en los que no ha pasado nada. Y por otros, cuando nos limpiaban, nos generaban ocasión. De la misma forma cuando robamos nosotros hemos ganado ocasiones, porque al final Budi ha tenido una de cabeza, una mano a mano. Víctor también en la primera parte, la de Raúl que sacan en la línea. Además al final son ocasiones muy claras. Repito, el Elche ha tenido más, no quiero ahora hacer el fenómeno. No hemos sido tan agresivos, sobre todo sobre el portero, para intentar estar un poco más juntos en esas situaciones, porque al final esa conexión portero-Álvaro que tiene el Elche está siendo muy eficaz".

Polémicas del partido y posible penalti a Budimir

"Pues no lo sé, no lo he visto. Y el de Budimir, yo creo que es penalti, pero sí es verdad que creo que hay una falta previa de Budimir, creo que es Bigas. Al final, lo justo hubiera sido una falta pitada a Bigas".