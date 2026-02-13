Elche - Osasuna: horario, canal y dónde ver hoy en TV la jornada 24 de LaLiga

El Elche CF y el CA Osasuna se enfrentan hoy en el estadio Manuel Martínez Valero en un duelo marcado por la necesidad de ambos de sumar para asentarse en la zona media de la clasificación, con los ilicitanos buscando regularidad y los rojillos tratando de prolongar su mejor momento reciente

El Elche CF afronta el encuentro correspondiente a la jornada 24 de LaLiga EA Sports 2025/26 con la intención de hacerse fuerte en casa tras una serie de resultados irregulares que le han impedido despegar en la clasificación. El conjunto franjiverde suma 24 puntos tras 23 jornadas, con un balance de 5 victorias, 9 empates y 9 derrotas, y un registro goleador de 31 tantos a favor y 35 en contra, cifras que reflejan las dificultades del equipo para mantener la regularidad, especialmente en el apartado defensivo.

En su último compromiso liguero, el Elche cayó derrotado a domicilio frente a la Real Sociedad, un resultado que volvió a evidenciar los problemas del equipo lejos del Martínez Valero, donde ha logrado la mayor parte de sus puntos esta temporada. Como local, el conjunto ilicitano ha mostrado una versión más competitiva, lo que convierte este partido ante Osasuna en una oportunidad clave para tomar aire y distanciarse de los puestos peligrosos.

El CA Osasuna, por su parte, llega a Elche situado en la zona media de la tabla, con 29 puntos, fruto de 8 victorias, 5 empates y 10 derrotas, y con un balance de 28 goles marcados y 28 encajados. El equipo navarro ha ofrecido una imagen más sólida en las últimas jornadas, encadenando resultados que le han permitido estabilizarse tras un tramo irregular del campeonato. Aun así, su rendimiento como visitante sigue siendo una de las asignaturas pendientes del curso.

Elche No Iniciado - Osasuna

En los enfrentamientos directos recientes, la igualdad ha sido la nota dominante. En los últimos duelos entre ambos conjuntos en LaLiga, los empates han sido frecuentes, con ligeras ventajas puntuales para Osasuna, lo que refuerza la idea de un partido cerrado y disputado. En la primera vuelta, el choque entre rojillos y franjiverdes terminó sin grandes diferencias, un precedente que invita a esperar un encuentro muy equilibrado.

Elche - Osasuna: fecha y horario del partido en la jornada 24 de LaLiga EA Sports

El partido correspondiente a la jornada 24 de LaLiga EA Sports que enfrenta a Elche CF y CA Osasuna en el estadio Manuel Martínez Valero se disputará el viernes 13 de febrero de 2026, con inicio previsto a las 21:00 horas.

¿Dónde ver en directo en televisión el partido de la jornada 24 de LaLiga que enfrentará a Elche y Osasuna?

El Elche - Osasuna de la jornada 24 de LaLiga EA Sports será ofrecido a través de DAZN LaLiga (M55 O113) y LaLiga TV Bar, que cuentan con los derechos de los encuentros de LaLiga EA Sports. Para acceder a esta emisión será necesario disponer de una suscripción activa a la plataforma de contenidos deportivos correspondiente.

¿Cómo seguir online el Elche - Osasuna, encuentro de la jornada 24 de LaLiga?

Además de poder visualizarlo bajo suscripción, tienes la posibilidad de seguir el Elche - Osasuna de manera online en el directo que ofrece ESTADIO Deportivo, a través de nuestra web, merced a un minuto a minuto con todos los detalles de lo que acontezca sobre el césped del estadio Manuel Martínez Valero. Una vez finalice el encuentro, la cobertura de ESTADIO Deportivo continúa con la crónica del duelo, las declaraciones de los protagonistas en zona mixta y las posibles acciones polémicas.