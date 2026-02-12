Eder Sarabia despeja la duda con Rafa Mir y destaca un detalle ante Osasuna: "De esa manera puede ser algo más fácil"

El técnico del Elche confirmó, en la previa del partido ante los de Alessio Lisci, el regreso de Rafa Mir más de un mes después y anticipó las claves para volver a la senda de la victoria y romper con la mala racha, dándole importancia al hecho de jugar en el Martínez Valero

El Elche recibirá a Osasuna mañana viernes en el Martínez Valero, en el encuentro correspondiente a la jornada 24 de LaLiga EA Sports. Los de Eder Sarabia llegan tras una crisis de resultados ya que no han salido victoriosos de ningún enfrentamiento en este 2026, por lo que intentarán volver a lograr los tres puntos en el Martínez Valero. Por otro lado, el técnico ha confirmado el regreso de Rafa Mir, que jugó su último partido el pasado tres de enero ante el Villarreal. Además, el entrenador del equipo ilicitano ha reconocido las fortalezas de los de Alessio Lisci.

Eder Sarabia apunta cómo llega el Elche al encuentro frente a Osasuna

En este sentido, Eder Sarabia habló en rueda de prensa sobre lo que espera del encuentro de mañana ante Osasuna: "Un partido evidentemente duro, contra un rival que ahora mismo seguramente pasa por su mejor momento, sobre todo de resultados. Evidentemente nosotros con esa racha un poco más de resultados no deseados, pero enfocándonos en lo que podemos controlar, intentando ser rigurosos como siempre en el análisis, destacando muchas cosas buenas que seguimos haciendo, que el equipo siguió haciendo el otro día en Anoeta y queriendo también ponerle el foco especialmente en esas cosas que ahora nos están costando un poco los partidos"

De la misma manera, Eder Sarabia explicó que espera de Osasuna: "Un equipo con energía, un equipo convencido. Al final está en ese punto de saber pasar los momentos malos, saber sufrir, corregir ciertas cosas y a partir de ahí, de esa inspiración y de esa convicción poder sacar los partidos. Ya nos hemos enfrentado a este entrenador, ya nos hemos enfrentado a este equipo y sobre todo eso, un equipo con energía, un equipo agresivo, un equipo con jugadores inspirados en últimos metros, aparte de lo que es relacionado con lo técnico-táctico que van a necesitar poner desde el principio. No os puedo asegurar resultados porque eso es lo único que no esto, pero estoy convencido de que desde el principio se va a notar que estamos metidos, que estamos enchufados, que vamos a conectar al público y que de esa manera puede ser algo más fácil".

Eder Sarabia anuncia las novedades en la convocatoria

Además, Eder Sarabia anunció el regreso de Rafa Mir pero fue más cauto con Buba Aboubacar: "Sí, con Rafa sí, Rafa sí seguro y Buba bueno, vamos a esperar, pero seguramente le daremos un poquito, un partido más, una semana más para que las sensaciones del son buenas. Traía esa pequeña lesión de su último partido ahí en Roma y hemos querido cuidarle, es un chico joven y bueno, lo vamos a necesitar para todo lo que viene después. Al margen de que mañana evidentemente es un partido muy importante y lo podríamos forzar pero seguramente entendemos que igual cuidándolo un poquito más una semana pues lo podremos tener con más confianza y con más seguridad".

Sin embargo, Eder Sarabia descartó la presencia de Héctor Fort en la convocatoria: "No, con Héctor es verdad que están siendo un poco conservadores allí, que también tiene lógica siendo un chaval joven, pero bueno, ayer precisamente a Héctor hablaba con la gente de allí, con la que está tratando y con la que se está tratando y todavía le falta para empezar en el campo. Nosotros vamos a intentar también que pueda venir lo antes posible con nosotros, sobre todo para un poco que vuelva a situarse y vuelva a estar cerca de nosotros y en nuestro contexto y demás". Por ello, el defensa se une a las bajas de Josan, Buba, Affengruber, por acumulación de tarjetas, además de mantener la duda con Diangana.