André Silva defiende al Elche pese a la crisis de resultados: "Ni antes éramos los mejores ni ahora somos los peores"

El delantero del conjunto de Eder Sarabia ha hecho balance de la situación que está atravesando el equipo ilicitano, que no ha ganado en lo que llevamos de año, además de haber firmado cinco derrotas

El Elche recibirá en el día de mañana a Osasuna en el Martínez Valero. Por ello, André Silva ha querido valorar el momento que atraviesa el conjunto de Eder Sarabia en este tramo de la temporada, donde no han podido salir victorioso de un partido en este año 2026. Por otro lado, el delantero de 30 años ha analizado la pelea por la permanencia en LaLiga EA Sports, donde se sitúan a dos puntos del descenso, que lo marca el Rayo Vallecano. Además, el portugués se han sincerado hablando sobre su futuro, ya que firmó hasta final de la presente campaña.

André Silva confía en la mejoría del Elche

Por un lado, André Silva, que ha comparecido ante los medios de comunicación, ha hablado de la situación del Elche: "Es más fácil cuando los resultados acompañan, pero todos sabemos lo que es el fútbol y seguimos creyendo en nuestras capacidades y somos el mismo equipo que jugó casa contra el Real Madrid y fuera con la Real Sociedad. Sabemos lo que podemos dar y será una cuestión de tiempo hasta que los resultados sean positivos. Además, sobre Osasuna, al que se enfrentarán mañana en el Martínez Valero, ha destacado que "está en una buena racha y nosotros no. Eso se queda en el pasado. El viernes será otro momento y a nosotros nos gusta competir y vamos a cada partidos par lograr lo mejor y, si puede ser, los tres puntos. Sabemos cómo juegan y también sabemos cómo jugamos nosotros. Espero que jugando en casa con nuestra afición podamos salir más contentos".

Por otro lado, André Silva fue preguntado si el choque ante Osasuna era una "final" para el Elche: No es más importante que otros. Es el más importante de este momento porque es el próximo que tenemos. Desde que llegué intentamos pensar que todos los partidos son una final. Ni antes éramos los mejores ni ahora somos los peores. Sabemos lo que debemos hacer y esperamos que salga bien el viernes". Además, el delantero portugués valoró su estado de forma actual, ya que viene de estar dos meses lesionado: "Me siento muy bien. En diciembre y enero me costó porque no podía jugar. Cada día que pasa me siento mejor y más confiado. Espero aportar mi mejor versión para ayudar al equipo"

André Silva y la posibilidad de seguir en el Elche la siguiente temporada

Además, André Silva analizó la fragilidad defensiva del Elche, uno de los principales factores en esta crisis de resultados de los de Eder Sarabia: "El míster analiza los partidos y las situaciones específicas para adaptarnos. Somos un equipo atrevido hacia delante y eso puede pasar. Tenemos nuestras virtudes y cosas que mejorar. Lo veo fácil desde mi punto de vista porque tenemos una gran capacidad y hay que mejorar en pequeños detalles. Es parte del proceso y del crecimiento del equipo. Estamos muy contentos e ilusionados con nuestra forma de jugar".

Sobre el mercado de fichajes, André Silva apuntó que "no tenemos ni mejor ni pero plantilla que hace dos semanas. Estamos muy contentos por los que han estado aquí como Núñez y Mendoza, pero la gente que ha venido también llega para aportar. Hay que crecer y no creo que sea un camino siempre de subido. Tenemos que sacar lo mejor cada día". Por último, el delantero del Elche dio detalles sobre su futuro y contrato: "El club no me deja compartir la parte contractual, pero hay unas variables de partidos jugados que hacen que me pueda quedar un año más. En lo personal estoy muy contento y disfrutando mucho. Me gusta cómo vemos el fútbol y el apoyo de la afición".