Rafa Mir, novedad en el entrenamiento de Eder Sarabia, acelera en su regreso y pone el foco en Osasuna

El delantero del Elche, que lleva más de un mes de baja por una lesión muscular en el bíceps femoral, podría reaparecer este viernes en el encuentro contra los de Alessio Lisci en el Martínez Valero tras ser una de las novedades de hoy en el entrenamiento

Rafa Mir sigue en su puesta a punto recuperándose de la lesión muscular en el bíceps femoral que sufrió a comienzos de año. El Elche confirmó el parte médico el siete de enero y desde entonces el jugador, cedido por el Sevilla, no se ha podido vestir de corto. No obstante, el delantero de 28 años ha reaparecido en el entrenamiento de hoy dirigido por Eder Sarabia, con el punto de mira en el choque frente a Osasuna de este viernes. Por ello, el futbolista podría estar oficialmente de vuelta para el partido contra los de Alessio Lisci más de un mes después.

Eder Sarabia, a la espera de la luz verde por Rafa Mir

Eder Sarabia no estimó un pronóstico, en una rueda de prensa que tuvo lugar el 29 de enero, con respe4cto al regreso de Rafa Mir: "Por él habría estado, es más, te digo que creo que se lesionó por haber jugado un partido que igual no lo tenía que haber jugado porque ya arrastraba algún problemilla. La verdad que con todos, es que quieren estar, quieren jugar, quieren ayudar. Tenemos que valorar, tenemos que valorar un poco si están para inicios, si están para un rato, si querer forzar un día nos va a poder condicionar en el futuro. Que, evidentemente, este es el más importante porque vale igual que el siguiente contra la Real y el siguiente contra Osasuna, creo que es. Y nosotros, como hemos dicho, nos sentimos capaces de ganarla cualquiera". Sin embargo, el delantero no ha tenido luz verde de momento para vestirse de corto y entrar en una convocatoria del Elche, que está atravesando una crisis de resultados, ya que no ha podido conseguir el triunfo en 2026 hasta el momento.

En este sentido, el Elche se ha visto penalizado en este arranque de año, entre otros factores, por la falta de gol. De esta manera, los de Eder Sarabia han logrado nueve goles a favor en seis partidos, además de encajar hasta 17 tantos, lo que ha dejado al equipo eliminado de Copa del Rey y en la decimoquinta posición de la tabla de LaLiga EA Sports con 24 puntos, a tan solo dos de los puestos del descenso. Tras ello, Rafa Mir podría ser una de las soluciones para recibir a Osasuna este domingo, ya que, según ha informado EFE, el delantero cedido por el Sevilla ha sido una de las altas en el entrenamiento de hoy del conjunto ilicitano, cosechando buenas noticias previas al choque frente a los de Alessio Lisci.

Rafa Mir, la buena noticia de cara al encuentro frente a Osasuna

Rafa Mir ha sido la buena noticia en un entrenamiento en el que también ha participado Buba Sangaré, que, por diferentes problemas musculares, no pudo entrar en al convocatoria para el encuentro del pasado sábado ante la Real Sociedad. Por otro lado, tal y como ha informado el medio anteriormente citado, Grady Diangana "ha realizado trabajo específico en el gimnasio". Además, Affengruber vio la quinta tarjeta amarilla frente al equipo de Pellegrino Matarazzo y no podrá disputar el partido contra Osasuna del próximo viernes, por lo que volverá en la siguiente jornada para la visita al Athletic Club en San Mamés.