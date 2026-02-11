Quique Sánchez Flores pide el fichaje de Sergio Ramos por el Sevilla FC: "Todavía puede ayudar y le vendría muy bien"

El técnico madrileño y el futbolista sevillano coincidieron en el vestuario del Sánchez-Pizjuán durante la segunda mitad de la 23/24, temporada en la que el '4' fue fundamental para lograr la salvación. "Si está como hace año y medio, segurísimo que sí", ha respondido Quique al ser preguntado por el ofrecimiento de Ramos para volver a Nervión

Que Sergio Ramos está hecho un toro, tenga la edad que tenga, es una absoluta evidencia viendo cualquiera de los vídeos que comparte en sus redes sociales sobre los extenuantes entrenamientos que lleva a cabo a diario. Líder nato por su naturaleza competitiva, su experiencia no vendría nada mal a un vestuario atenazado por la presión como es el del Sevilla FC. En este sentido, no menos palpable es la tremenda repercusión mediática que tiene el que también fuera central de Real Madrid, PSG y Rayados de Monterrey; pues eso se nota en lo mucho que se sigue hablando de ese ofrecimiento para volver a Nervión a pesar de que desde la dirección deportiva de Antonio Cordón alegan que es imposible y ni se lo plantean "porque no hay dinero".

Quique Sánchez opina que Sergio Ramos podría ayudar mucho a este Sevilla FC

En este contexto de puerta cerrada a cal y canto para que el zaguero vuelva a ponerse la camiseta del Sevilla FC -otro tema distinto es el del proceso de compra de acciones-, el que fuera su último entrenador en el Sánchez-Pizjuán se muestra a favor de repescarle. "Yo eso me lo creo siempre. Que Sergio Ramos sueñe con volver a jugar en el Sevilla FC me lo creeré siempre; primero, porque es un futbolista que seguramente todavía está para ayudar", ha considerado Quique Sánchez Flores en la Cadena Cope al ser preguntado por su opinión sobre el ofrecimiento del veterano central -cumple 40 años en marzo- para volver como agente libre.

Tras rendir a un gran nivel en el CF Monterrey mexicano durante algo más de un año sigue buscando equipo para demostrar su excelente estado físico. Con 38 goles en contra, el equipo de Matías Almeyda es el más goleado de LaLiga EA Sports junto al Levante UD y por delante de los 37 encajados por Valencia CF, RCD Mallorca y Girona FC.

"¿Si le vendría bien Ramos a este Sevilla FC? Pues por mi parte es muy atrevido decirlo así, porque no sé cómo está ahora mismo. El Sergio Ramos que yo conocí, que eso ha sido relativamente hace muy poco (2024), le vendría perfectamente bien a este Sevilla FC", ha continuado Quique Sánchez Flores en un relato pleno de convencimiento pero también de respeto a los rectores nervionenes.

Ramos, en el Sevilla de Quique: líder defensivo, segundo máximo goleador, experiencia, físico, carácter...

"El Sergio Ramos actual, un año y medio después, no sé cómo está. Si se encuentra en las mismas condiciones de hace un año y medio, segurísimo que sí le vendría bien al Sevilla FC; pero también confío en que un director deportivo como el que tiene el Sevilla FC en la figura de Antonio Cordón tiene la capacidad suficiente para saber mejor que nadie qué es lo que necesita este Sevilla", ha rematado el que fuera entrenador blanquirrojo a lo largo de 22 encuentros oficiales de la temporada 2023/2024.

Quique Sánchez Flores coincidió con el excapitán de la selección española cuando el técnico madrileño se hizo cargo del conjunto nervionense en diciembre de 2023, después del fugaz despido de Diego Alonso, que a su vez había sustituido al también rescindido José Luis Mendilibar apenas dos meses antes. A ese Ramos que se encontró, que ahora también está siendo sondeado por el AC Milan o el Olympique de Marsella, lo ficharía sin pensáselo dos veces.

En ese equipo sevillista, Sergio Ramos era titularísimo como líder absoluto de la defensa, lucía el brazalete de capitán, se encargaba de lanzar los penaltis, jugador a buscar en las acciones a balón parado y uno de los máximos goleadores blanquirrojos. De hecho, las siete dianas que aportó 'SR4' en sus 37 partidos -los 37 como titular y en 35 de ellos completando los 90'- sólo fueron superadas por las 20 de Youssef En-Nesyri. El experimentado defensor superó los seis tantos de Isaac Romero o los cinco de Lucas Ocampos y Dodi Lukébakio, siendo clave para lograr una permanencia que se había complicado muchísimo.