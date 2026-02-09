Reencuentro entre Sergio Ramos y Modric con el Milán en la sombra

Tras la negativa del Sevilla a su contratación, el camero sigue deshojando la margarita con el resto de ofertas, entre ellas la del equipo rossonero

El director deportivo del Sevilla FC, Antonio Cordón, explicó la semana pasada que la "prioridad más absoluta en enero era traer a un delantero", por lo que ficharon al francés Neal Maupay, puesto que "en las demás posiciones la clave era no desprenderse de los principales activos del club".

Cordón no quiso responder nada acerca del ofrecimiento de Sergio Ramos de incorporarse al conjunto nervionense como agente libre al indicar que no se ha "planteado fichar a un central", ya que la "única opción era fichar a un delantero, que ha agotado el dinero para inscribir futbolistas. Ésta es la realidad del Sevilla ahora mismo, no existe la posibilidad material de fichar a nadie más".

Aunque esto ha sido un mazazo para Ramos, que quería retirarse en el Sevilla estos seis meses mientras esperaba para culminar la compra del club, el camero sigue barajando opciones para no colgar las botas todavía. Son varias las ofertas que tiene sobre la mesa, pero ahora una de ellas ha cobrado especial fuerza, al menos en cuanto a la rumorología.

Este fin de semana, Sergio Ramos recibió en su casa a Luka Modric, excompañero en el Real Madrid y amigo personal. "Siempre es una alegría inmensa verte, mi brother. Por muchos ratos más de los nuestros. Alucinado con mi asado", escribió el defensa sevillano en Instagram junto a una foto suya al lado del croata.

En la imagen, Ramos está posando con la camiseta de Modric, ahora en el AC Milan, mientras que el centrocampista croata hace lo propio con la camiseta de Rayados de Monterrey, último equipo del camero.

La fotografía ha generado un gran revuelo en Italia, ya que una de las ofertas que tiene Ramos es la del conjunto rossonero, tal y como desveló el presidente del Al Quwa Al Jawiya, Maad Badai, club de Irak. "La oferta realizada al astro español Sergio Ramos es cien por cien real y verdadera. Se la hizo la dirección del club y su agente la recibió con agrado. Seguimos esperando la respuesta del jugador a la oferta de Al-Quwa Al-Jawiya, y también supimos que el Milan ha entrado en escena y ha ofrecido al defensa español un salario de cinco millones de dólares. Por lo tanto, seguimos negociando y esperamos la respuesta oficial del jugador", indicó.

Desde Italia aseguran que el viaje de Modric está relacionado con un intento de convencer a Ramos para un último baile en Milán, ya que además el conjunto rossonero es conocido por ser un club donde muchos grandes jugadores han decidido jugar alguno de sus últimos años, como demuestra el propio Luka Modric.