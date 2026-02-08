Así queda la clasificación de la Serie A tras la goleada del Inter de Milán y el tropiezo de la Juventus en la jornada 24 de la liga italiana

Goles decisivos, finales dramáticos y un Lautaro Martínez de récord marcaron una jornada 24 de la Serie A vibrante, con el Inter firme en el liderato, el Nápoles resistiendo y la Juventus salvando los muebles

La jornada 24 de la Serie A dejó emoción hasta el último minuto, triunfos agónicos y partidos llenos de alternativas. El Nápoles se mantuvo vivo en la lucha por el título con una victoria sufrida en el descuento, el Inter defendió su liderato con un Lautaro Martínez histórico, mientras que la Juventus tuvo que conformarse con un empate que le permite seguir en puestos de Champions League, aunque sin margen para el error. Una fecha intensa que apretó aún más la pelea tanto en la zona alta como en la lucha por Europa.

El Nápoles gana en el añadido y sigue soñando con el ‘scudetto’

El Nápoles se negó a rendirse en la pelea por el título y logró un triunfo agónico ante el Genoa (2-3) gracias a un penalti transformado por Rasmus Højlund en el tiempo añadido. El delantero danés firmó un doblete y fue decisivo en un partido caótico, marcado por errores defensivos, la expulsión de Juan Jesus y numerosas bajas en el equipo de Antonio Conte.

Pese a todo, los napolitanos sacaron tres puntos de oro que les mantienen terceros, a seis del Inter, aún con opciones reales en la lucha por el campeonato.

La Juventus rescata un punto y sigue en zona Champions

La Juventus evitó una derrota dolorosa en casa al empatar 2-2 frente al Lazio, en un partido que se le puso muy cuesta arriba tras el 0-2 visitante.

Los romanos, muy efectivos, golpearon con goles de Pedro e Isaksen, pero la reacción bianconera llegó en la segunda mitad con tantos de McKennie y Kalulu, este último ya en el tiempo añadido. El empate permite al equipo de Luciano Spalletti mantenerse cuarto y en puestos de Champions, mientras que el Lazio sigue lejos de las posiciones europeas.

Lautaro entra en la historia del Inter

El Inter de Milán cumplió ante el Sassuolo con un triunfo que le permite seguir liderando la Serie A, en un partido especial para Lautaro Martínez, autor de un gol histórico. El capitán argentino alcanzó los 171 tantos con la camiseta ‘nerazzurra’, igualando a Roberto Boninsegna como tercer máximo goleador histórico del club.

Solo Altobelli y Giuseppe Meazza quedan por delante de un Lautaro que sigue agrandando su leyenda y sosteniendo al equipo en lo más alto del campeonato.

