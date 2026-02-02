El Como de Cesc Fábregas llama a la puerta de Luis Milla en las últimas horas del mercado

El conjunto italiano de la Serie A se encuentra en conversaciones por la incorporación del centrocampista del Getafe, que acaba contrato en junio de 2027 y es una de las piezas claves del equipo de Bordalás

El Getafe atraviesa una crisis de resultados en LaLiga EA Sports. El conjunto de Bordalás no gana desde el pasado 28 de noviembre en el campeonato doméstico. Además, el equipo azulón puede ver como uno de sus mejores futbolistas sale en las últimas horas del mercado de fichajes de inverno, como es el caso de Luis Milla. El Como de Cesc Fábregas se encuentra negociando para lograr su llegada a la Serie A, pese a que tiene contrato hasta junio de 2027. Por ello, el centrocampista de 31 años deberá tomar una decisión de manera inminente.

Luis Milla, con el deseo de contar con más fichajes en el Getafe

Por su parte, Luis Milla fue muy claro, tras el empate ante el Celta de Vigo en El Coliseum, sobre la situación del Getafe y la necesidad de traer más fichajes: "El esfuerzo no se negocia nunca. Ni en las derrotas, ni en los empates ni en las victorias. Pero creo que tenemos que dar un paso adelante. Sobre todo en generar más situaciones. Vamos a entrenar y trabajar para ellos. Los nuevos han llegado con una entrega y con un día a día muy bueno para ayudar. Ojalá que el club haga un esfuerzo por traer a alguien más, que necesitamos a gente que nos ayude para sacar adelante la temporada".

Además, Bordalás mostró su opinión de cara a este último día del mercado de fichajes: "Como dije el otro día, tenemos que adaptarnos a la situación. Estamos alineados con la dirección deportiva y vamos a ver las posibilidades del club para reforzar al equipo con algún jugador más que nos dé el equilibrio que nos falta por fuera. En el fútbol actual eso es muy determinante. Veremos qué sucede, aunque sabemos que al final del mercado no es sencillo". Sin embargo, una de las sorpresas podría ser la salida de Luis Milla, por el que está negociando el Como de Cesc Fábregas, tal y como ha apuntado el periodista especializado en ventana de traspasos, Matteo Moretto. Por ello, el centrocampista de 31 años deberá tomar una decisión inminente de cara a su futuro más próximo, que podría ser marcharse a la Serie A, la que sería su primera experiencia en Italia.

Luis Milla y el Getafe, con un futuro próximo juntos

Ya cada vez restan menos horas para que cierre el mercado de fichajes, con todo por decidir en diferentes equipos de LaLiga EA Sports. Por el momento, el Getafe ha hecho oficial las llegadas de Sebastian Boselli, Zaid Romero, Satriano y Luis Vázquez, reforzando diferentes parcelas de la plantilla de Bordalás. Sin embargo, los resultados no han llegado para el equipo azulón, que ha registrado en este mes de enero tres empates y dos derrotas, lo que les deja momentáneamente decimo sexto en la tabla con 23 puntos, a la espera de lo que ocurra en el Mallorca - Sevilla de hoy. Sin embargo, Luis Milla apunta a quedarse en El Coliseum, tal y como ha apuntado el Diario AS. El mismo medio destaca que el Como se interesó por la situación del futbolista pero su llegada a la Serie A resulta "muy difícil, por su importancia en el Getafe y por las prisas con la operación".