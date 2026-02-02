El Getafe hace oficial el fichaje de Veljko Birmancevic, quinto refuerzo invernal para Bordalás

El delantero de 27 años, que no ha podido jugar en lo que llevamos de año por problemas musculares, llega al conjunto azulón en calidad cedido hasta final de temporada, tras lograr ocho goles y cuatro asistencias con el Sparta de Praga esta campaña

El Getafe ha cerrado el mercado de fichajes con una última incorporación en la delantera. Tras las llegadas de Sebastián Boselli, Zaid Romero, Martín Satriano y Luis Vázquez, el conjunto de Bordalás contará con un nuevo refuerzo en su plantilla: Veljko Birmancevic. El delantero, con contrato en el Sparta de Praga, firma una cesión con opción de compra con el equipo azulón. Por ello, se suman nuevas variantes para la parcela ofensiva que atraviesa una crisis de resultados en LaLiga EA Sports y que necesita cuanto antes lograr los tres puntos en cada encuentro.

Veljko Birmancevic, nuevo delantero del Getafe de Bordalás

El Getafe ha hecho oficial hace unos minutos el fichaje de Veljko Birmancevic, que llega cedido procedente del Sparta de Praga: "El Getafe CF y el AC Sparta Praga han alcanzado un acuerdo para la incorporación de Veljko Birmančević, que jugará en el conjunto azulón en calidad de cedido, con opción de compra al término de la temporada. Formado en el FK Čukarički, el nuevo jugador azulón ha pasado por clubes como el Malmö FF y el Toulouse FC, antes de recalar en el Sparta Pragar. ¡Bienvenido a Getafe, Veljko!"

Por otro lado, Ángel Torres, presidente del Getafe, ha valorado a la salida de El Coliseum, con el Diario AS, las novedades en este último día del mercado de fichajes. En primer lugar, el directivo confirmó y analizó la llegada de Veljko Birmancevic: "Sí, se incorpora un extremo serbio tras la salida de Coba. Es un jugador que puede actuar tanto por la banda derecha como por la izquierda, se desenvuelve bien en ambos perfiles". Además, descartó que hubiese algún problema con Bordalás, que recibió los pitos por parte de su afición en el día de ayer: "Ninguno. Lo que sucede es que, a veces, las declaraciones ante los medios se magnifican. Al míster hay que apoyarle. Ya cuenta con una plantilla de 25 futbolistas y ahora lo que nos toca es empezar a recuperarnos. Por alguna razón, los periodos de mercado siempre se nos han dado mal y el equipo no funciona igual mientras están abiertos. No obstante, confío plenamente en la plantilla y en el cuerpo técnico para asegurar un año más en Primera División".

Ángel Torres, tras confirmar la llegada de Veljko Birmancevic

De la misma manera, sobre el tema de Bordalás, Ángel Torres apuntó que "es lo mismo que si yo fuera el problema. En ese caso, la afición solo tendría que comprarme el club y se acabaría el asunto". Por otro lado, el presidente del Getafe comentó el fichaje fallido de Ramón Terrats: "Efectivamente, nos han dicho que no. Habíamos llegado a un acuerdo con el Villarreal, club al que pertenece el jugador, y también con su agente y con el propio chico. Estaba todo conforme, pero el Espanyol decidió a última hora que no debía salir. No hay mayor problema".

Por otro lado, Ángel Torres despejó las dudas con la posible salida de Luis Milla: "No hay ninguna noticia sobre Luis Milla ni ha llegado ninguna oferta del Como". Por último, el presidente del Getafe se mostró confiado en lograr la salvación en Primera División: "Por supuesto, trabajamos con ese objetivo y nunca lo he dudado. Con Bordalás en el banquillo, que tiene contrato y lo va a cumplir sin ningún problema, lo conseguiremos. Hemos completado una primera vuelta regular con 21 puntos. Teniendo en cuenta que la permanencia suele estar en torno a los 35 o 36 puntos, estamos en la línea correcta. Es cierto que hemos encadenado algunos partidos flojos, pero lo achaco al nerviosismo que genera el mercado de fichajes".