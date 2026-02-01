Así queda la clasificación de LaLiga EA Sports tras el triunfo del Real Madrid y el empate entre Athletic Club y Real Sociedad

La jornada 22 en el campeonato doméstico ha puesto punto final con victorias del conjunto de Arbeloa y Real Betis, además de los repartos de puntos en el Getafe - Celta de Vigo, por un lado, y en el duelo entre los de Ernesto Valverde y Pellegrino Matarazzo por otro

El domingo en LaLiga EA Sports ha puesto nuevamente el broche final con cuatro partidos que han tenido de todo. En este sentido, esta jornada del 1 de febrero ha sido testigo de la locura en el Bernabéu con el gol de Mbappé en el 99', con 10 minutos de descuentos y dos tarjetas rojas al Rayo Vallecano y la euforia en La Cartuja con el tanto de Pablo Fornals en los últimos compases del choque ante el Valencia, que le dio la victoria al Real Betis. Por otro lado, Getafe y Celta de Vigo no pasaron del 0-0 y el Athletic Club - Real Sociedad acabó finalmente en empate.

El Real Madrid respira con el gol de Mbappé de penalti

El Real Madrid se llevó los tres puntos del Bernabéu en la visita del Rayo Vallecano. El conjunto de Arbeloa recibió la mala noticia de la lesión de Jude Bellingham en el minuto 10. Sin embargo, poco después Vinicius derribó la puerta de Batalla para estrenar la marcador y devolver la alegría en el estadio merengue, No obstante, el tanto de Jorge de Frutos en el comienzo de la segunda parte hizo saltar las alarmas. De esta manera, la intensidad y los nervios crecían, lo que provocó la tarjeta roja de Pathe Ciss por una dura entrada sobre Dani Ceballos. Tras ello, Díaz de Mera dio nueve de descuento, en los que Mbappé tuvo la oportunidad de darle la victoria a los locales desde el punto de penalti. En este sentido, el delantero francés no falló y le dio los tres puntos a los blancos.

Fornals levanta la euforia en La Cartuja y hunde al Valencia

Por otro lado, el Real Betis salió victorioso de su enfrentamiento ante el Valencia, que tuvo lugar en La Cartuja a las 16:15. El conjunto de Pellegrini, que contaba con numerables bajas como la de Amrabat, Natan, Lo Celso o el 'Cucho' entre otros, consiguió un triunfo que les deja en la quinta posición con 35 puntos, a uno del Espanyol, al que ha superado en la clasificación de LaLiga EA Sports. Uno de los motivos de ello es el 'Chimy' Ávila, que no falló desde el punto de penalti para poner el empate frente a los de Carlos Corberán en el minuto 23, tras el gol inicial de Luis Rioja. Tras ello, la espera se mantuvo hasta el 88', cuando Fornals volvió a mandar el balón al fondo de la red de Dimitrievski para darle los tres puntos a los verdiblancos.

Getafe y Celta de Vigo buscan el gol en El Coliseum

Getafe y Celta de Vigo no pudieron pasar del 0-0 en El Coliseum. La falta de pegada condenó en el resultado final a los de Bordalás y Claudio Giráldez, que tan solo lograron tres remates a puertas en todo el partido. Además, jugadores como Borja Iglesias y Fer López estuvieron muy poco presentes durante el encuentro. De esta manera, el conjunto azulón tuvo algunas ocasiones para estrenar el marcador, en las botas de Luis Vázquez y Satriano. Tras ello, el reparto de puntos deja a los locales en el día de hoy decimo sexto con 23 puntos y a los visitantes séptimos en la tabla con 33.

San Mamés reparte un punto para los de Ernesto Valverde y y otro a los de Pellegrino Matarazzo

Por último, Athletic Club y Real Sociedad han terminado también con reparto de puntos, en el encuentro que ha tenido lugar en San Mamés. Guedes comenzó abriendo la lata en San Mamés, con un disparo desde el borde del área a la derecha de Unai Simón, dejando el resto del partido con ventaja para los de Pellegrino Matarazzo. No obstante, una acción de Brais Méndez con Paredes significó la roja del centrocampista del equipo txuri-urdin, muy polémica pero en la que Cuadra Fernández no tuvo ninguna duda. Pocos minutos después, Ruiz de Galarreta se inventó una jugada en solitario para definir y hacer imposible la parada a Álex Remiro, desatando la locura en el feudo vasco.