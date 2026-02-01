Athletic Club - Real Sociedad, en directo el partido de hoy de LaLiga en vivo online

Sigue en directo en ESTADIO Deportivo el derbi vasco entre el Athletic Club y la Real Sociedad perteneciente a la jornada 22 de LaLiga

Buenas tardes y bienvenidos a San Mamés. Como cierre al fin de semana tenemos de plato fuerte un derbi vasco entre el Athletic Club y la Real Sociedad, que llegan con sensaciones muy diferentes al partido de la jornada 22 de LaLiga. ¡Arrancamos con la previa!

Barrenetxea, con una contusión, es duda al no entrenar en los últimos dos días, lo que ha llevado a Matarazzo a tirar de los 'potrillos' Dani Díaz y Job Ochieng con la opción de que sean de la partida. En cuanto al once, Soler volverá a salir de inicio tras cumplir sanción la semana pasada, y la gran incógnita está en su acompañante en el centro del campo entre Turrientes y Gorrotxategi.

El regreso de los hermanos Williams, Iñaki y Nico es la principal novedad en la lista de 22 jugadores convocados por el entrenador del Athletic Club, Ernesto Valverde, para el duelo vasco que va a enfrentar al equipo rojiblanco con la Real Sociedad este domingo en San Mamés a las 21.00 horas.

Sobre Aymeric Laporte, que acumula ya varios entrenamientos con el grupo ya prácticamente recuperado de la lesión muscular que le mantiene fuera del equipo desde hace dos meses, Valverde ya avanzó en la rueda de prensa previa que "aún es pronto" para que el central internacional vuelva a estar disponible. Además de Laporte verán el partido desde la grada el sancionado Lekue y los lesionados Sancet, Maroan, Prados y Egiluz.

Nico, con problemas de pubalgia toda la temporada y baja el miércoles en Liga de Campeones ante el Sporting, y el descanso de Iñigo Ruiz de Galarreta, son las grandes novedades de un equipo rojiblanco en el que no ha entrado el hermano de Nico, Iñaki, también convocado, y en el que Ernesto Valverde ha introducido cuatro cambios respecto al choque de Champions.

El Athletic Club recibe en San Mamés a la Real Sociedad en un derbi que llega en el mejor momento de la temporada para los 'txuri-urdines' y en el peor para los' leones'.

El Athletic Club llega al choque tocado

Aunque los rojiblancos llegan al choque con una decepción aún mayor de verse en esa delicada situación liguera, la de la eliminación de la Champions League el pasado miércoles en San Mamés, cuando durante buena parte del encuentro se vio clasificado y haciendo historia. Pero el Sporting de Portugal remontó en la segunda parte el 2-1 de la primera y el Athletic recibió otro mazazo en un curso alejado del esperado tras su brillante campaña anterior. Buena parte de esas decepciones pueden explicarse en la cantidad bajas que sufre: diez de inicio ante los lisboetas y la de Oihan Sancet durante el partido. Para esta noche, serán un mínimo de siete. Los dos equipos llegan con dinámicas distintas, negativa la bilbaína, un punto de 15 posibles, y positiva la donostiarra, con tres victorias seguidas y cinco partidos sin perder. Esa racha ha metido al Athletic en el lío del descenso, del que queda ya a solo tres puntos, mientras que a la Real Sociedad le ha aupado a la octava plaza, aún sin meterse en la zona europea, a cinco puntos, pero más lejos que del descenso, del que se ha escapado a seis.

Momento crucial para la Real Sociedad

La Real Sociedad acude a San Mamés en el mejor momento de la temporada desde la llegada de su nuevo entrenador, el estadounidense de origen italiano Pellegrino Matarazzo, y en una inercia muy diferente a la de su rival, al que ya supera en la clasificación. El club donostiarra encadena cuatro victorias y un empate en los primeros cinco compromisos de Matarazzo, un bagaje que le permite empezar a mirar hacia cotas más ambiciosas. La cara negativa es que la Real no gana en San Mamés desde la temporada 2020-2021, año de la pandemia, con un único tanto de Portu. El factor emocional siempre coge gran peso en un partido de este calibre, y el equipo txuri urdin llega al alza para tratar de vencer el segundo derbi consecutivo ante el eterno rival tras imponerse en Anoeta en el de la primera vuelta. Todo en una semana en la que la Real ha oficializado el fichaje en forma de cesión del brasileño Wesley Ribeiro, procedente del Al-Nassr saudí, hasta final de la presente campaña. Ya ha entrenado este sábado junto al resto de sus compañeros y está en la lista para el derbi.