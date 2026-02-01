Athletic Club - Real Sociedad: horario, canal y dónde ver hoy en TV y online el partido de la jornada 22 de LaLiga

El derbi vasco se presenta con un escenario opuesto al de la primera vuelta, con un Athletic en dificultades y una Real lanzada

El Athletic Club y la Real Sociedad protagonizan el derbi vasco que cerrará la jornada dominical en San Mamés, un duelo marcado por las dinámicas opuestas con las que llegan ambos equipos.

El Athletic ocupa actualmente la decimotercera posición, con 24 puntos, y atraviesa un momento delicado en LaLiga. El conjunto dirigido por Ernesto Valverde no gana en el campeonato doméstico desde el 6 de diciembre, una racha negativa que ha encendido las alarmas en Bilbao. La victoria se antoja urgente, especialmente teniendo en cuenta que el equipo se encuentra a solo cuatro puntos de los puestos de descenso.

En el vestuario son conscientes de que un triunfo en el derbi supondría un golpe de efecto y un importante impulso anímico para afrontar el tramo decisivo de la temporada. Además, los números defensivos preocupan: el Athletic ya ha encajado más goles que en toda la pasada campaña a estas alturas del curso. A ello se suma un rendimiento discreto como local, con 16 puntos en 10 partidos en San Mamés, un registro que debe mejorar si el equipo quiere aspirar a cotas mayores.

Enfrente estará una Real Sociedad en clara línea ascendente desde la llegada Matarazzo al banquillo. El conjunto txuri-urdin aún no ha perdido con el técnico al mando y ha firmado un gran inicio de año, con 10 puntos de los 12 posibles en enero, solo superado por el Real Madrid en ese periodo.

Esa dinámica positiva ha permitido a la Real alejarse de la zona de descenso y situarse en la octava posición con 27 puntos, a solo cinco de los puestos europeos. Además, el equipo encadena cinco partidos consecutivos sin perder, confirmando su solidez. Como visitante, los donostiarras han sumado 10 puntos en diez partidos lejos de Anoeta, un rendimiento suficiente para competir en escenarios exigentes como San Mamés.

Athletic Club - Real Sociedad: fecha y horario del partido de la jornada 22 de LaLiga 25/26

Este duelo entre el Athletic Club y la Real Sociedad, tendrá lugar este domingo 1 de enero a las 21:00 horas, en el estadio de San Mamés.

Athletic Club - Real Sociedad: ¿Dónde ver en directo por televisión?

El encuentro correspondiente a la vigesimosegunda jornada de LaLiga podrá seguirse en directo por televisión de pago, tanto a través de la web y la aplicación móvil de las plataformas habilitadas como mediante las distintas operadoras que ofrecen este dial. El partido se emitirá en DAZN LaLiga (Movistar dial 55 y Orange dial 113), DAZN LaLiga 2 (Movistar dial 58 y Orange dial 114), además de estar disponible en la plataforma de DAZN y en LaLiga TV Bar.

Athletic Club - Real Sociedad: ¿Cómo seguir en directo online?

