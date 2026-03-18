La Real Sociedad, beneficiada ante Osasuna según los árbitros: "Debió ser corregida"

El Comité Técnico de Árbitros ha reconocido el error de Cuadra Fernández al decretar el penalti que abrió el marcador en la victoria ante el conjunto navarro y señala también al VAR por no corregir la decisión del colegiado balear

La Real Sociedad sumó una nueva y valiosa victoria ante Osasuna el pasado domingo que le sirvió para asaltar la séptima plaza de LaLiga, que en estos momentos tendría billete europeo al ganar España la pelea por la plaza extra de Champions. Confirmando su gran momento, el equipo dirigido por Pellegrino Matarazzo venció con autoridad en un choque disputado en Anoeta en el que acabó venciendo por 3-1. Aunque no faltó la polémica, ahora avivada por el Comité Técnico de Árbitros.

Pese a su buen partido, coronado con un doblete de Guedes, el conjunto donostiarra se adelantó en el marcador gracias a un dudoso penalti. A los 24 minutos, un centro lateral desde la izquierda fue desviado a medias por Sergio Herrera y acabó tocando de forma involuntaria en la mano de Boyomo, que no se lo esperaba. Guillermo Cuadra Fernández no dudó en señalar el punto fatídico y Oyarzabal no falló.

Las quejas de Osasuna

No se quejaron en exceso los jugadores del cuadro navarro. Es más, tras el partido, su entrenador, Alesssio Lisci, enfocó sus críticas al arbitraje en otra pena máxima que no le pitaron a su equipo también en el primer acto. "Ha sido clarísimo. La falta a Zulbedia no existe y Aramburu la coge con las manos. No entiendo nada, es inexplicable", destacó el italiano.

Pero aunque el preparador transalpino no señala al colegiado por la acción del 1-0, el programa 'Tiempo de Revisión' de la RFEF, donde cada jornada se revisan las acciones más polémicas, sí ha concluido que tanto Cuadra Fernández como el andaluz Milla Alvendiz, responsable del VAR, fallaron al conceder una ocasión de oro que acabó beneficiando a la Real Sociedad, pues realmente no hubo penalti.

La clave de la acción: el desvío de Sergio Herrera

“El portero de Osasuna se lanza a desviar el balón de manera voluntaria, desviando su trayectoria e impactando tras ello en el brazo de un compañero que acudía a la disputa. La clave en este caso está en el desvío deliberado de la trayectoria del balón por parte del portero, provocando que llegue de forma sobrevenida a uno de sus compañeros. Es el desvío deliberado del balón por parte del portero lo que hace variar la trayectoria, haciendo llegar el balón a la mano del compañero de forma sorpresiva, llegando a una zona que él no esperaba y haciendo no punible la acción”, ha explicado la portavoz del CTA, Marta Frías, que apunta de ese modo al intento de despeje por parte de Sergio Herrera como un elemento clave que hace que Boyomo no tenga responsabilidad alguna al darle el balón en la mano.

No funcionó correctamente el protocolo VAR

Con estos argumentos, desde el colectivo arbitral admiten el error cometido y apuntan también al sistema de videoarbitraje, indicando que no funcionó correctamente el protocolo VAR al no corregirse el fallo cometido por el colegiado principal del partido. “El árbitro sanciona penalti. El VAR, tras chequear la acción con varias cámaras, confirma de forma errónea la decisión de campo. Para el CTA esta acción debió ser corregida”, se apunta sin dar lugar a la duda.

La comparación con el penalti de Artiz Elustondo

Sin embargo, desde el Comité Técnico de Árbitros se considera que la jugada "puede generar debate en el entorno futbolístico y por ello requiere un análisis detallado", utilizando "de manera excepcional" para ello un ejemplo que perjudicó a la propia Real Sociedad, como fue el penalti por manos de Aritz Elustando ante el Deportivo Alavés en la jornada 15, en una acción similar a priori.

"En ese caso el defensor intenta jugar el balón y solamente llega a rozarlo sin que su trayectoria inicial varíe, estando el brazo de su compañero desde un inicio en posición antinatural, ocupando un espacio indebido al estar agarrando a un adversario. En este caso la mano sí es punible", se afirma sobre aquella pena máxima, añadiendo que esta comparación "permite remarcar la importancia de diferenciar entre un desvío deliberado que genera una mano sobrevenida y no punible y un mero roce sin cambio de trayectoria en el que un brazo ya se encuentra en posición antinatural y por tanto sancionable".