La carrera por recoger el testigo de Zubimendi se intensifica

Oyarzabal, Aramburu y Sergio Gómez pelean por terminar la temporada como el futbolista con más minutos jugados esta temporada en la Real Sociedad, título que ha pertenecido a Zubimendi en las tres últimas campañas

La Real Sociedad, con la Copa del Rey en el bolsillo, llega al tramo final de la temporada sin pena ni gloria. Con la clasificación a la Champions League casi imposible, los vascos no se juegan nada en los último 4 partidos al estar clasificados a la Europa League por la vía de la Copa del Rey. Aunque estos 4 encuentros puedan parecer un mero trámite para el conjunto donostiarra, dentro de la plantilla 'txuri-urdin' se intensifica la carrera por recoger el testigo de Zubimendi, al que opositan Aramburu, Oyarzabal y Sergio Gómez.

El centrocampista, que salió rumbo al Arsenal en este mercado de fichajes, se despidió de la Real Sociedad siendo el futbolista que más minutos sumó sobre el terreno de juego en la pasada campaña, título que ostenta en las tres últimas campañas. Su presencia en el centro del campo era vital para un Imanol Alguacil que también selló su salida al finalizar el curso. Su marcha dejó un enorme hueco en el centro del campo, que han aprovechado Turrientes y Gorrotxategi.

Aramburu, Oyarzabal y Sergio Gómez opositan a terminar la temporada como los jugadores más usados este curso en la Real Sociedad

Pero ninguno de los dos está en la lucha por despedir la temporada como el jugador con más minutos sobre sus piernas. Al puesto opositan Aramburu, Sergio Gómez y Mikel Oyarzabal. El venezolano, de momento, parte con ventaja frente al lateral zurdo y al capitán. Pero no todo es oro lo que reluce para el sudamericano. El defensa no podrá estar, por sanción, en el duelo de la jornada 35 ante el Real Betis, por lo que Oyarzabal y Sergio Gómez apuntan a recortarle minutos a Aramburu.

El lateral suma, en este curso, un total de 3.040 minutos, mientras que Sergio Gómez acumula 143 minutos menos y 161, Oyarzabal. Debido a que Aramburu no estará en Anoeta ante el Real Betis, en caso de que Sergio Gómez y Oyarzabal jueguen los 90 minutos reglamentarios ante el combinado bético, se pondrán a 53 y 71 minutos, respectivamente, del venezolano.

Sergio Francisco y Matarazzo, claves en esta lucha

En la carrera por ser el futbolista que termine la temporada en la Real Sociedad con más minutos tiene un papel protagonista los dos entrenadores que han pasado este curso por el banquillo de Anoeta, Sergio Francisco y Matarazzo. Tanto Aramburu, Oyarzabal y Sergio Gómez han sido figuras claves con los dos técnicos y piezas fundamentales en sus respectivos esquemas, al igual que Zubimendi lo fue con Imanol Alguacil en las últimas tres temporadas que militó en las filas de la Real Sociedad.