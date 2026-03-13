La plaza extra para España, más cerca: Betis, Celta, Espanyol, Real Sociedad y Athletic se frotan las manos

A pesar de la derrota del Real Betis contra el Panathinaikos, el fútbol español sale reforzado para conseguir la plaza extra de UEFA Champions League para la próxima temporada ya que se consolida en la segunda posición del coeficiente y amplía su ventaja sobre Alemania

Semana fructífera para el fútbol español en competiciones europeas ya que España se ha consolidado en la segunda posición en la clasificación de coeficiente UEFA en esta temporada y ha ampliado su ventaja sobre su principal rival, Alemania, tras los partidos jugados este pasado jueves. Esto supone que LaLiga esté mucho más cerca de conseguir la plaza extra para jugar la UEFA Champions League la próxima temporada. Una situación que hace que equipos como Real Betis, RC Celta, RCD Espanyol, Athletic Club y Real Sociedad se froten las manos ya que sus opciones de disputar competición europea la siguiente campaña aumentan.

España aumenta su ventaja sobre Alemania en la lucha por la plaza extra de UEFA Champions League

A pesar de la derrota del Real Betis contra el Panathinaikos, el fútbol español se ha consolidado en la segunda posición del coeficiente UEFA gracias al empate del RC Celta contra el Olympique Lyon y la victoria del Rayo Vallecano frente al Samsunspor. A ello hay que añadirle el desastre de semana que ha tenido el fútbol alemán, actualmente en tercera posición, que vio como perdieron Friburgo y Stuttgart, y empató el Mainz.

Esto hace que el fútbol español aumente su ventaja sobre el alemán en la lucha por la plaza extra de la UEFA Champions League. España suma 18'406 puntos, mientras que Alemania se queda con 18'142 puntos.

Así sería el reparto de billetes europeos de cara a la próxima temporada vía LaLiga

Esta situación, sin duda, favorece a todos los equipos que están luchando por la quinta, sexta, séptima y octava plaza de la clasificación de LaLiga, ya que sus opciones para disputar competición europea la próxima temporada aumentan considerablemente.

En esa pelea están equipos como el Real Betis, RC Celta, RCD Espanyol, Athletic Club y Real Sociedad quienes ya se frotan las manos.

A expensas de que se juegue la final de Copa del Rey entre Atlético de Madrid y Real Sociedad, el reparto de billetes europeos vía LaLiga sería de la siguientes forma. Existen dos opciones.

La primera si el Atlético de Madrid gana la Copa del Rey: De los puestos 1 al 5 de LaLiga jugarían la UEFA Champions League; posiciones 6 y 7 la UEFA Europa League; y la plaza 8 la UEFA Conference League.

Por otro lado, si es la Real Sociedad la que gana la Copa del Rey y queda fuera de los siete primeros puestos, el reparto sería de la siguiente forma: De los puestos 1 al 5 de LaLiga jugarían la UEFA Champions League; posición 6 y Real Sociedad disputarían la UEFA Europa League; y la plaza 7 jugaría la UEFA Conference League.