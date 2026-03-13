Ernesto Valverde da una posible fecha para la vuelta de Nico Williams y analiza a Hugo Rincón

El entrenador del Athletic Club ha comparecido ante los medios de comunicación en las horas previas al partido de LaLiga contra el Girona. El técnico ha descartado a Unai Gómez y a Aitor Paredes y ha dicho que el extremo tiene opciones de volver después del parón de selecciones de marzo

Ernesto Valverde, entrenador del Athletic Club, ha comparecido ante los medios de comunicación antes de que su equipo se enfrente al Girona FC. Un encuentro en el que no estarán Unai Gómez y Aitor Paredes que no se ha recuperado de sus lesiones. Por otro lado, el técnico del equipo vasco ha dicho que Nico Williams puede volver a jugar en unas semanas y ha analizado el buen rendimiento de Hugo Rincón, futbolista del Athletic Club cedido en el Girona FC durante esta temporada.

Ernesto Valverde, entrenador del Athletic Club, ha descartado a Unai Gómez y a Aitor Paredes para el partido contra el Girona FC. "Unai Gómez está muy bien y creo que para la semana que viene puede estar. Lo de Paredes el día de la semifinal fue fortísimo y todavía va un poco lento"

También ha repasado la disponibilidad de otros jugadores que están cerca de volver. "Vamos a tocar madera porque vamos recuperando algún jugador. No están Aitor Paredes ni Unai Gómez, es lo normal que vayan sucediéndose cosas a lo largo de la temporada. Unai Egiluz ya está con nosotros, a Yeray le queda poco y nos genera buenas sensaciones. Ahora toca reflejarlo en el campo".

Por otro lado, Ernesto Valverde ha dado una fecha aproximada para el regreso de Nico Williams, que está lidiando con una pubalgia. "Mañana no está, para el siguiente partido complicado… A ver si después del parón".

A continuación ha explicado su confianza a Eder García. "Eder García nos aporta mucha energía y puede jugar en varias posiciones del centro del campo e incluso el costado. Cuando juega con nosotros ha salido en momentos determinados y lo que transmite en capacidad de moverse es importante para nosotros. Es su primer contacto con el primer equipo y esperemos que tenga una trayectoria más larga".

Por otro lado, ha valorado positivamente la temporada de Hugo Rincón en el Girona FC. "Es coger experiencia y tocar la Primera división. El año pasado estuvo en Segunda. Todo esto es bueno para el club y ya veremos qué puede pasar. Está jugando bien, y el Girona también".

Las opciones del Athletic Club de clasificarse para competición europea

Ernesto Valverde se ha mostrado contento de que el buen hacer de los equipos españoles en Europa les permita tener más opciones de clasificarse para jugar competición europea la siguiente temporada. "Es una situación que se mira según avanza la temporada. Ahí se abre la posibilidad de una plaza más, pero no depende de nosotros. El año pasado y este hemos contribuido a ello, y no sabemos qué ocurrirá. Los equipos de LaLiga lo están haciendo bien y si hay una plaza más es una posibilidad más para otros".

Aún así, el entrenador del Athletic Club ha mantenido lo pies en el suelo. "Para llegar a Europa necesitamos fijo los 42 puntos. Nuestra intención es ir cubriendo etapas y pasándolas de una en una. Mañana tenemos una y, cuánto antes lleguemos a los 38, antes miraremos más adelante".