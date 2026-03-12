El regreso de Yeray, a la vuelta de la esquina

El central está cumpliendo una sanción de 10 meses sin poder jugar el fútbol profesional después de dar positivo en un control antidopaje en un partido disputado durante la pasada temporada. El defensa estará disponible para el encuentro contra el Getafe CF, justo después del parón de selecciones de marzo

Yeray Álvarez está muy cerca de convertirse en una de las mejores noticias del Athletic Club en lo que va de temporada ya que el central está muy cerca de regresar a los terrenos de juego. Una incorporación que será agradecida por el equipo que entrena Ernesto Valverde de cara a la recta final de la campaña, más si se tiene en cuenta los problemas que está teniendo en la posición de central en este curso. Yeray Álvarez se perderá sólo dos partidos más de LaLiga y su regreso está a la vuelta de la esquina.

Yeray Álvarez no ha podido jugar un sólo minuto en lo que va de temporada porque el central cumple una sanción de 10 meses después de dar positivo en un control antidopaje, concretamente por canrenona, en un partido disputado la campaña pasada. El central alegó a todas las instancias posibles para conseguir una reducción de pena y finalmente aceptó ese castigo que expira el próximo 2 de abril.

Esto quiere decir que el regreso de Yeray Álvarez a los terrenos de juego está a la vuelta de la esquina y que, por tanto, volverá a estar disponible para su entrenador, Ernesto Valverde, en pocas semanas. De hecho, Yeray Álvarez sólo no podrá jugar los dos siguientes partidos de LaLiga, contra el Girona FC y el Real Betis, teniendo marcado en rojo en el calendario el encuentro liguero frente al Getafe que se disputa el fin de semana del 4 al 5 de abril.

Yeray Álvarez lleva entrenando con el resto de sus compañeros desde el pasado 2 de febrero, pero no pude jugar antes del 2 de abril.

De este modo, Yeray Álvarez se convertirá en un fichaje de lujo para el Athletic Club de cara a la recta final de temporada en la cual el club vasco va a buscar la clasificación para jugar competición europea. Un refuerzo más que necesario si se tiene en cuenta todos los problemas que está teniendo el Athletic Club en la posición de central por culpa de las lesiones y el bajo rendimiento.

El Athletic Club necesita a un jugador de la experiencia de Yeray

El Athletic Club, sin duda, necesita la ayuda de un futbolista de la veteranía y del nivel de Yeray Álvarez que ha sido muy importante en las últimas temporadas.

El club vasco ha estado muy lastrado en esta temporada por las lesiones que han sufrido los jugadores que se desenvuelven en esa posición. El último en caer ha sido Aitor Paredes quien ha sido visto en los últimos días con muletas. Por otro lado, tampoco ha acompañado el nivel ya que Vivian, Laporte y el propio Paredes no han dado su mejor nivel de juego en algunos momentos de la temporada.