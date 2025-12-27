Comienza la cuenta atrás para Yeray Álvarez

El central está cumpliendo una sanción de 10 meses por haber dado positivo en un control antidopaje durante un partido disputado la temporada pasada. El futbolista volverá a entrenar con sus compañeros el próximo 2 de febrero aunque no podrá jugar hasta el mes de abril

El Athletic Club espera que la entrada en el año 2026 sirva para reconducir una temporada que está teniendo más sinsabores que alegrías hasta el momento. Una de las notas positivas que va a tener el club vasco es el regreso de Yeray Álvarez el cual ya ha comenzado la cuenta atrás para su vuelta a los terrenos de juego una vez entra en la recta final de la suspensión que 10 meses que se le impuso por dar positivo en un control antidopaje durante un partido de la temporada pasada.

Yeray Álvarez podrá entrenar con el Athletic Club en el mes de febrero, pero aún no podrá jugar

Yeray Álvarez cumple actualmente una sanción de 10 meses por dar positivo en un control antidopaje en el que se detectó una sustancia, canrenona concretamente, prohibida dentro y fuera de competición en la categoría S5, diuréticos y agentes enmascarantes de la lista de prohibiciones de la AMA de 2025. La suspensión comenzó a contar el pasado 2 de junio después de que la UEFA reconociera que no hubo intencionalidad por parte de un Yeray Álvarez que tomó un producto para la lucha contra la alopecia el cual contenía la sustancia que le provocó dar positivo.

Asumida la sanción, ya ha pasado la gran mayoría del tiempo de suspensión para un Yeray Álvarez que ya saborea el volver a reencontrarse con sus compañeros de equipo en el Athletic Club. Y es que el central podrá volver a entrenar formando parte del equipo que entrena Ernesto Valverde a partir del día 2 de febrero, por tanto le queda poco más de mes.

Dentro de la sanción, a Yeray Álvarez se le impedía entrenar en las instalaciones del Athletic Club, con el que aún tiene contrato, pero faltando 2 meses para finalizar la suspensión podrá unirse al equipo que entrena Ernesto Valverde. Con todo, el central no podrá volver a jugar hasta el 2 de abril. Esto quiere decir que Yeray Álvarez tendrá dos meses para ponerse en forma. Bien es cierto que Yeray Álvarez no ha estado parado en estos meses que ha estado sancionado ya que está entrenando con entrenadores personales y también se ha ejercitado con el CD Derio que tiene como entrenador a su amigo y ex del Athletic Club Iker Muniain.

Yeray Álvarez tiene que renovar su contrato con el Athletic Club

Una vez vuelva a estar disponible, uno de los temas que tendrá que resolver el Athletic Club es el futuro de Yeray Álvarez.

El central acaba contrato al final de esta temporada, el 30 de junio de 2026, pero todo apunta a que el club y el futbolista llegarán a un acuerdo para ampliar la relación que les une ya que ahora mismo la sintonía es total entre las partes.