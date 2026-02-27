El Atlético de Madrid se mueve para fichar en el lateral derecho y toma una decisión con Lenglet

El Atlético de Madrid tiene en sus planes mejorar la defensa de cara a la próxima temporada. Se busca a un joven futbolista que pueda tener muchos años de recorrido en el carril derecho, mientras que el rendimiento del central francés no convence nada mirando al futuro

El Atlético de Madrid apunta a ser uno de los equipos que más se mueva en el próximo mercado de fichajes de verano. El objetivo de Mateu Alemany es claro: acercarse a Real Madrid y FC Barcelona en LaLiga. Para ello, uno de los aspectos que tiene que mejorar es la defensa en donde el equipo que entrena Diego Pablo Simeone está dejando dudas. Para poner solución a ellas, el club rojiblanco está dispuesto a hacer una pequeña revolución en varias posiciones: En el lateral derecho no se descarta la salida de Nahuel Molina y la llegada de Agustín Giay y a Clément Lenglet le van a buscar salida.

Agustín Giay, un joven de 22 años, que está siendo seguido de cerca por el Atlético de Madrid

Una de las posiciones que pretende reforzar o mejorar el Atlético de Madrid es la de lateral derecho. La continuidad de Nahuel Molina no está asegurada por su rendimiento intermitente y porque además cuenta con ofertas. El club rojiblanco desea dar un salto en dicha demarcación y según Matteo Moretto ha puesto los ojos en Agustín Giay.

Agustín Giay es un joven de 22 años que está brillando en el Palmeiras. El argentino fue fichado por el equipo brasileño en el verano de 2024 por unos 7 millones de euros. Esto quiere decir que la operación no será fácil para el Atlético de Madrid ya que el lateral derecho tiene contrato hasta el 31 de diciembre de 2030 y además ya está valorado en 11 millones de euros.

De este modo, el Atlético de Madrid tendrá que hacer un esfuerzo por Agustín Giay quien se ha convertido en uno de los favoritos para reforzar la posición de lateral derecho.

El Atlético de Madrid también pretende hacer movimientos en la posición de central

El Atlético de Madrid, por otro lado, también está por la labor de realizar cambios en el puesto de central. Ya se sabe que la opción de que Giménez se marche es una realidad siempre y cuando todas las partes queden satisfechas, pero Lenglet también puede irse.

Lenglet no está teniendo su mejor rendimiento en el Atlético de Madrid el cual no está satisfecho con el nivel de juego que está dando el francés. Es por ello que el club rojiblanco va a intentar darle salida el próximo verano. El central, que tiene contrato hasta el 30 de junio de 2028, sólo ha disputado 14 partidos y 1.030 minutos en lo que va de temporada.