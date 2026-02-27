Guillermo Almada, sin miramientos ante el Atlético: "Tenemos que ganar, porque si queremos salvarnos debemos sostener esa posibilidad hasta el final"

Guillermo Almada, entrenador del Real Oviedo, compareció este viernes en la rueda de prensa previa al duelo ante el Atlético de Madrid en el Carlos Tartiere. El técnico uruguayo analizó el estado físico de la plantilla, defendió la evolución competitiva del equipo y apeló al optimismo y la intensidad como claves para sostener la pelea por la permanencia

El Real Oviedo afronta una de esas citas que miden algo más que el talento. Este sábado, en el Carlos Tartiere, recibe al Atlético de Madrid en un momento delicado de la temporada, con la permanencia como objetivo prioritario y con la sensación, repetida por su entrenador, de que el equipo ha dejado escapar puntos que mereció sumar. Guillermo Almada no rehuyó ninguna cuestión en su comparecencia previa y dejó un mensaje claro: el margen se estrecha y cada partido es una final.

Parte médico: bajas sensibles y decisiones preventivas

El técnico oviedista confirmó que Eric Bailly es seria duda y que, salvo sorpresa, no llegará al encuentro. “Bailly está con molestias musculares y yo creo que no va a llegar al partido”, explicó con franqueza. Una ausencia que obliga a reajustar la línea defensiva ante un rival que castiga cualquier desajuste.

En el caso de Fede Viñas, el mensaje fue más tranquilizador. Almada reconoció que el delantero fue preservado por precaución, pero no debería tener problemas para entrar en la convocatoria. “Decidimos cuidarlo un poco por alguna molestia que había sufrido”, matizó, dejando entrever que la gestión de cargas está siendo milimétrica en este tramo decisivo.

Más complejo es el escenario de Ovi Ejaria. El centrocampista cuenta con el alta médica parcial, pero todavía no dispone del alta deportiva completa. “Está mejor, pero todavía no la tiene”, señaló el entrenador, reflejando la prudencia con la que se está manejando su recuperación.

Dani Calvo, liderazgo y confianza

Uno de los nombres propios de la rueda de prensa fue Dani Calvo. Almada confirmó que el central será titular y subrayó su peso específico dentro del vestuario. “Tenemos plena confianza en él”, afirmó, destacando no solo su rendimiento, sino su capacidad para ordenar, comunicar y sostener al grupo en momentos complejos.

El técnico fue más allá del rendimiento puramente táctico y reivindicó el valor intangible del defensor: “Es un jugador referente en la institución”. En partidos de alta exigencia emocional, ese tipo de perfiles adquiere una dimensión especial.

El dilema en la medular

Entre Sibo, Nicolás Fonseca y Colombatto saldrá el acompañante en la sala de máquinas. Almada reconoció que los tres han ofrecido buen rendimiento, aunque cada uno aporta matices distintos. Fonseca viene de firmar un partido sólido; Colombatto arrastra molestias que han obligado a dosificarlo; y Sibo aporta un perfil más combativo y equilibrador.

La decisión no es menor. Frente al Atlético, el equilibrio entre recuperación y primer pase puede marcar el tono del encuentro. Almada busca una combinación que sostenga la intensidad sin perder claridad en la salida.

Intensidad, el gran reto pendiente

El entrenador fue especialmente autocrítico al hablar de la capacidad del equipo para cerrar partidos. “Cuando tienes menos cantidad y menos calidad en la plantilla, lo nivelas con intensidad”, explicó. Sin embargo, reconoció que el calendario comprimido complica elevar el ritmo sin riesgo de fatiga.

Almada insistió en que el equipo ha mostrado superioridad en muchos tramos, pero pequeños errores individuales y desconexiones puntuales han penalizado en exceso. “Los rivales tienen mucha efectividad”, recordó, en alusión a la contundencia que exhiben los equipos de la zona alta.

Mensaje a la afición y mirada al futuro

Lejos del pesimismo, el técnico se declaró optimista por naturaleza. Admitió la dificultad del reto, pero defendió la evolución en el juego y la actitud del grupo. “Vamos a dejar la vida deportiva en encontrar esos resultados que nos permitan la permanencia”, aseguró.

Sobre su futuro personal fue tajante: no le preocupa. “Lo único que me ocupa es mejorar el equipo y tratar de ganar”, respondió, centrando el foco exclusivamente en el presente competitivo.

El Atlético y el contexto competitivo

Almada elogió la profundidad y calidad de la plantilla rojiblanca. “Cualquiera que presenten va a ser muy competitivo”, advirtió. No espera relajación pese al calendario exigente del rival y asume que el Oviedo necesitará máxima concentración y continuidad en el esfuerzo.

También dejó caer cierta incomodidad por decisiones externas que, en su opinión, han perjudicado al club en la gestión del calendario, aunque prefirió no extenderse en polémicas. “Son situaciones que no dependen de nosotros”, resumió.

Creer, competir y sostener

El mensaje final fue coherente con toda su intervención: protagonismo, valentía y concentración. Almada quiere un equipo que juegue lejos de su área, que crea en su capacidad y que no se sienta inferior por el nombre del adversario. “Dentro de la cancha no juegan los nombres”, recordó.

Ante el Atlético de Madrid, el Real Oviedo se enfrenta a un desafío mayúsculo. Pero en palabras de su entrenador, la clave no está solo en el rival, sino en la capacidad propia para sostener durante noventa minutos lo bueno que ya ha demostrado por fases. Porque en esta recta final, cada punto puede ser decisivo.