Rayo Vallecano y Oviedo reciben el veredicto final tras lo sucedido en Vallecas

Una de las esperanzas que tenía el Real Oviedo para seguir con vida en Primera División era que le dieran por ganado el partido frente al Rayo Vallecano

El partido de la jornada 23 de LaLiga EA Sports entre el Rayo Vallecano y el Real Oviedo que fue aplazado el pasado sábado 7 de febrero por el mal estado del césped del estadio del club madrileño, se jugará e la fecha ya programada por LaLiga: el próximo 4 de marzo a las 19:00 horas, según informa este organismo.

Según LaLiga, "el Comité Nacional de Segunda Instancia de la Real Federación Española de Fútbol ha resuelto los recursos interpuestos por el Rayo Vallecano, el Real Oviedo y la Liga Nacional de Fútbol Profesional contra la resolución dictada el pasado 19 de febrero de 2026 por el Juez Único de Competiciones Profesionales en relación con la suspensión del partido correspondiente a la jornada 23ª del Campeonato Nacional de Liga de Primera División".

Agrega que "se ha acordado por unanimidad declarar la nulidad de la resolución de instancia, al considerar que la RFEF carece de competencia para revisar o declarar la ineficacia de las decisiones adoptadas por LaLiga en materia de suspensión, aplazamiento y fijación de fechas de los partidos de las competiciones que organiza", indica LaLiga.

"La resolución fundamenta su decisión en la sentencia firme de 18 de diciembre de 2024 de la Sala Sexta de la Audiencia Nacional. El Comité Nacional de Segunda Instancia subraya que la obligatoriedad de respeto y acatamiento de las decisiones judiciales firmes no queda supeditada a la conformidad de la Federación o sus órganos con su contenido, recordando que en un Estado de Derecho la discrepancia subjetiva no exime del cumplimiento de una sentencia", agrega LaLiga.

Vallecas recibe este sábado a uno de sus 'cocos'

Vallecas, estadio que el Athletic Club visitará el sábado para enfrentarse al Rayo Vallecano en la 26ª jornada, es uno de los cuatro campos de LaLiga, además de San Mamés, en los que el equipo rojiblanco suma más victorias que derrotas a lo largo de su historia.

seis acabaron en triunfo local, siete en empate y nueve con triunfo del Athletic, el último de ellos la pasada temporada por 1-2 en un partido en el que el conjunto bilbaíno, con un doblete de Oihan Sancet, remontó el tanto inicial de Nteka.

La última derrota del Athletic en Vallecas fue hace más de once años. El 29 de septiembre de 2014 el conjunto franjirrojo venció por 2-1 con dos goles del brasileño Leo Baptistao, el segundo en el 89, que dieron la vuelta al tanto marcado por Aritz Aduriz.Los otros tres estadios en los que el Athletic ha ganado más veces de las que ha perdido son El Sadar (20 victorias, 13 derrotas y 12 empates), Mendizorrotza (9 victorias, 5 derrotas y 5 empates) y Ciutat de Valencia (7 victorias, 5 derrotas y 5 empates).