El CTA, de parte de González Fuertes en las dos acciones polémicas del Betis - Rayo

Pese a demostrarse que ambas faltas se producen dentro del área, la patronal de los árbitros acepta que, ante la duda, no se señalase penalti, aunque dictamina que Valentín Gómez debió ver roja directa

El programa número 22 de 'Tiempo de revisión', el espacio semanal en el que el CTA analiza algunas jugadas polémicas de la jornada anterior, se detiene en las dos del partido Real Betis-Rayo Vallecano, prácticamente calcadas. El organismo que ejerce a todos los efectos de patronal arbitral, curiosamente, se pone otra vez del lado de González Fuertes, defendiendo tanto la opinión del colegiado asturiano en ambas acciones por encima de la del colegiado principal, Martínez Munuera, como el hecho de que no se señalase penalti al no estar claro si las infracciones se produjeron dentro o fuera del área, cuando las repeticiones deceleradas demuestran lo primero, así como el tiempo excesivo en concluir.

Así, empezando por el derribo de Nobel Mendy sobre el 'Cucho' Hernández, que pudo suponer una pena máxima y la segunda amarilla al central senegalés en el minuto 47, la representante del comité técnico de la RFEF, la ex colegiada Frías Acedo, apunta lo siguiente: "Al existir serias dudas sobre si la falta se produce dentro o fuera del área, la dificultad de la acción provoca que el chequeo se alargue en el tiempo más de lo habitual, al tener que revisar todas las cámaras que pudieran dar luz a esta acción. Finalmente, comprueba que el contacto es punible, se produce en el pie y éste se encuentra fuera del área".

Según las Reglas 12 y 14, sigue la explicación, "el punto donde se produce la falta determina si es penalti o libre directo, y, si este contacto sancionable ocurre fuera del área, no puede señalarse penalti. El CTA, en una jugada de alta dificultad para visionar el punto de impacto, respalda la decisión. El contacto se produce fuera y, por tanto, la falta en la frontal del área está bien señalada". Nada acerca de si la jugada debió llevar aparejada una amonestación, que, hay que recordar, habría supuesto la expulsión del zaguero cedido por el Real Betis al Rayo Vallecano con casi toda la reanudación por jugarse.

"Debió ser sancionado como juego brusco grave, mostrando tarjeta roja al infractor"

Sobre la falta de Valentín Gómez a Andrei Ratiu, "el CTA considera que la acción objeto de estudio puede generar debate en el entorno futbolístico y, por ello, requiere un análisis detallado y, de manera excepcional, acompañarlo con ejemplos procedentes de otros partidos. Para contextualizar, tal como se explicó en el inicio de temporada a clubes y medios de comunicación, y como recoge la circular número 3 del CTA, es necesario diferenciar este tipo de acciones de balones divididos de aquellas otras en las que un jugador tiene la posesión y control del balón, y un adversario invade el espacio natural de golpeo".

Para ello, "se reproducen los mismos vídeos empleados en la formación inicial de temporada. Se trata de una acción al borde del área en la que un jugador del Betis llega a un balón dividido junto a un atacante del Rayo. Tras la disputa, el defensor bético, después de jugar el balón, impacta de forma brusca y con un riesgo evidente de lesión sobre el rival. El CTA cataloga este impacto como juego brusco grave, recordando que no resulta determinante quién contacta antes con el balón al tratarse de un balón dividido, donde ambos jugadores acuden en igualdad de condiciones. Nos vamos a un incidente de la temporada anterior entre el Mallorca y el Betis".

Seguidamente, se exhibe la acción de la roja a Omar Mascarell por un entradón a Jesús Rodríguez. "El jugador del Mallorca, en un balón dividido en disputa, tras tocar el balón, impacta con la plancha en la pierna del adversario, empleando fuerza excesiva. La acción se considera juego brusco grave y se sanciona correctamente con tarjeta roja. Y, ahora seguimos con un incidente de un partido de competición internacional. El guardameta, en claro control del balón, sin ser éste dividido y en el momento de iniciar el golpeo, un atacante invade su espacio de ejecución, algo propio y necesario de la mecánica del despeje. A pesar del impacto, la acción se considera como no infracción del portero, por lo explicado anteriormente, de invasión del espacio".

Por lo tanto, se llega a la conclusión: "La acción analizada esta semana se encuentra claramente en la tipología del clip del partido Mallorca-Betis de la temporada anterior. Un balón en disputa, en el que ninguno de los jugadores tiene control ni posesión, y donde se requiere máxima precaución en la disputa para evitar impactos temerarios o de más gravedad. Así, el CTA considera que la acción debió sancionarse como juego brusco grave, mostrando tarjeta roja al infractor. En cuanto a la decisión técnica, la jugada fue sancionada inicialmente por el árbitro como tiro libre directo, al estimar que el contacto se produce fuera del área. Tras la revisión en el VAR, se mantuvo la decisión original al no encontrar evidencia clara de que el impacto fuese dentro del área".

Para finalizar, "el CTA entiende que esta determinación es adecuada y se ajusta plenamente al protocolo VAR. Por último, el CTA comprende que acciones de esta naturaleza generen debate, y confía en que esta explicación didáctica contribuya a clarificar los criterios aplicados en estos escenarios de juego".