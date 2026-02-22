Calma chicha en La Cartuja: más pruebas del 'delito', jornada de reflexión y secuelas en la tabla

Una nueva repetición deja bien a las claras que debió señalarse penalti sobre el 'Cucho' Hernández y roja a Nobel Mendy, mientras que charla entre Martínez Munuera y González Fuertes apoyaría una posible alegación al acta del primero por Valentín Gómez

El Real Betis descansará este lunes para volver el martes al trabajo a partir de las 10:30 horas en la Ciudad Deportiva Luis del Sol con el fin de comenzar a preparar El Gran Derbi del próximo domingo 1 de marzo ante el Sevilla FC. Se abre una jornada de reflexión en la que analizar los errores cometidos ante el Rayo Vallecano y estudiar el alcance real de las lesiones de Aitor Ruibal y Cédric Bakambu, los dos damnificados de este fin de semana, pues será imposible recuperar a Isco Alarcón, Sofyan Amrabat y Giovani Lo Celso, que tienen como poco hasta mediados de marzo en los dos primeros casos, más bien abril el del rosarino.

El Celta recorta puntos, el Atlético se aleja y el Villarreal se escapó de nuevo

Si la pasada jornada, con excepción del partido aplazado que se apuntó el Villarreal CF ante el Levante UD, fue pintiparada para los intereses del Real Betis, que se quedó a cuatro puntos de la Champions League y logró un colchón de seis unidades sobre el RCD Espanyol y de siete sobre el RC Celta, el empate del sábado contra el Rayo Vallecano tiene secuelas en el sentido opuesto. De esta forma, la remontada del Atlético de Madrid sobre los 'pericos' aleja a los del 'Cholo' Simeone a dos triunfos (más el 'goal-average', a favor de ellos) de un cuadro verdiblanco que ve alejarse un punto más (a 7) a los catalanes, aunque el 2-0 de los celestes al RCD Mallorca les coloca sextos, a cinco de los heliopolitanos. Los castellonenses se han impuesto al Valencia CF y se afianzan en el tercer puesto, a nueve unidades de los del 'Ingeniero'.

Nuevas repeticiones del 'mangazo' de Martínez Munuera y González Fuertes

El perfil de Bar TV, la plataforma con los derechos del fútbol en España para su exhibición en establecimientos públicos, hacía público en su perfil de Tiktok una repetición a cámara lenta y con zoom de la jugada del minuto 47 que se saldó con falta en la frontal de Nobel Mendy sobre el 'Cucho' Hernández sin amonestación. En las nuevas imágenes queda claro que, en el momento del contacto de la pierna izquierda del senegalés sobre el pie derecho del colombiano, éste se encuentra pisando la misma línea del área (incluso, con el tobillo manifiestamente dentro), por lo que debió haberse señalado penalti (seguro) y probablemente segunda amarilla al central. Por las alturas del partido, habría sido determinante.

En estudio las posibles alegaciones por la quinta a Valentín Gómez

No puede quejarse el Real Betis de la interpretación de la última jugada del tiempo reglamentario, cuando Valentín Gómez impacta con la planta de su pie izquierdo sobre el tobillo derecho de Andrei Ratiu. Se mire por donde se mire, si hay argumentos para defender que lo de Nobel Mendy a Juan Camilo Hernández fue dentro y, por ende, penalti, el Rayo tendría los mismos para reclamar el punto fatídico aquí.

Sin embargo, los responsables verdiblancos meditan si presentar alegaciones al acta de Martínez Munuera, que dijo en su conversación con González Fuertes (en la sala VOR) que "no hay 'full impact'" y que tenía dudas sobre dónde se produce, aunque el asturiano trata de convencerle de que "hay torsión de tobillo, independientemente de que toque el balón primero", mientras que redactó luego que le muestra amarilla "por derribar de forma temeraria a un adversario en la disputa del balón", lo que se contradice con haberlo punteado antes.