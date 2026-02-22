Dudosos y descartados por lesión o sanción del Sevilla para El Gran Derbi del 1 de marzo

Volverá de sanción Juanlu, seguirá fuera Joan Jordán y cae Nianzou, mientras que Suazo será duda; alguno de los lesionados tiene la intención de llegar 'in extremis' si es factible

A falta de que transcurran las horas y se compruebe si las típicas contusiones y sobrecargas pasan o no a mayores, también el posible daño en el tobillo de Gabriel Suazo (sustituido al descanso) cuando se enfríe tras el pisotón que le costó la roja directa a Djené Dakonam, el Sevilla FC sólo tiene que lamentar con vistas a El Gran Derbi, fijado para las 18:00 horas del domingo 1 de marzo en el Estadio de La Cartuja, la baja por sanción de Joan Jordán, que deberá cumplir el segundo de los dos partidos de sanción impuestos por su expulsión (calentando en la banda) ante el Deportivo Alavés, aunque volverá Juanlu Sánchez, al que le cayó sólo un partido. Cae por acumulación, eso sí, Tanguy Nianzou.

Se salvaron de ver la quinta/décima del ciclo José Ángel Carmona, César Azpilicueta, Lucien Agoumé y Gabriel Suazo, por lo que seguirán amenazados de suspensión ante el Real Betis si les toca jugar y se perderían, de ver entonces una amonestación, el siguiente duelo directo por la permanencia en casa ante el Rayo Vallecano. Está descartado el propio Matías Almeyda (quien, salvo que le concedan una cautelar el TAD o algún tribunal ordinario, al tiempo que hay serias dudas con algunos de ocupantes de la enfermería y el propio lateral chileno, que se retiró en el intermedio contra el Getafe CF por precaución.

Por ejemplo, Joaquín Martínez 'Oso' y Rubén Vargas tenían entre ceja y ceja llegar al duelo cainita, si bien el de Torrevieja sólo habría cumplido entonces la tercera de las 4-5 semanas previstas para su dolencia en el gemelo, mientras que el internacional suizo, que recayó del bíceps femoral tras forzar ante el RC Celta el pasado 12 de enero, ya ha aparecido sobre el césped de la Carretera de Utrera, si bien podría ser conveniente que se lo tomara con calma. No le queda mucho tampoco a Andrés Castrín, renqueante de una contusión con edema en el cuádriceps, al tiempo que Marcao Teixeira se recupera de una afección más grave del escafoides y accedió a que su ficha sirviera para inscribir a Neal Maupay.

Un sancionado, tres lesionados y dos dudosos en el eterno rival para el derbi

Por su parte, el Real Betis perderá seguro ante el Sevilla FC el próximo domingo 1 de marzo al castigado Valentín Gómez, sin opciones de que le retiren en los comités la quinta amarilla que vio por un plantillazo a Andrei Ratiu sobre la bocina del duelo contra el Rayo Vallecano (que pudo ser roja y penalti, aunque Martínez Munuera no señaló lo uno ni lo otro). Lo evitó el 'Chimy' Ávila, entre otras cosas porque no jugó, mientras que los tres lesionados que tenía Manuel Pellegrini antes de esta jornada no llegarán a tiempo: Isco Alarcón, Sofyan Amrabat (aunque ambos podrían iniciar el trabajo sobre el césped esta semana entrante) y Giovani Lo Celso. Serán dudas Cédric Bakambu (con una contusión en el muslo) y Aitor Ruibal (con una contractura a la altura de la cadera).