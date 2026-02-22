Así queda el medallero de los Juegos de Invierno 2026, tras la jornada 15 en Milano Cortina 2026

Klaebo logra su sexta medalla de oro y hace más líder a Noruega y España mejora su propia historia con una tercera medalla en una cita olímpica invernal

Penúltimo día de competición en Milano Cortina 2026. Una jornada que será recordada como histórica en los Juegos Olímpicos de Invierno con la sexta medalla de oro de Johannes Klaebo, que eleva a once su récord. Y también en el deporte olímpico español, que por primera vez en su historia cierra una cita olímpica con tres medallas tras el bronce logrado por Oriol Cardona y Ana Alonso en la prueba de relevos de Esquí de Montaña.

Aunque algunas sedes ya se despidieron hoy y el evento final de patinaje artístico sonó a despedida, aún quedan emociones para la jornada del domingo, que vivirá el gran duelo entre Canadá y Estados Unidos en el hockey hielo. Ambas estarán acompañadas por Finlandia en el podio, ya que los nórdicos se han asegurado este sábado el bronce al derrotar a Eslovaquia por 6-1.

La penúltima jornada sirvió también para que Países Bajos completase su sorpasso sobre Italia y la bajara del podio gracias a sus medallas en el patinaje de velocidad, donde ha sido la auténtica dominadora. O para que Noruega ratificara su supremacía con un triplete en el esquí de fondo, encabezado por el propio Klaebo.

Italia sumó otro oro, aparte de una plata y un bronce, y va a despedir sus Juegos con el mayor número de medallas de la historia. Y Francia recuperó un puesto en el Top-5 gracias a su dominio en el biatlón y al oro en el esquí de montaña.

Medallas de la jornada 15 de los Juegos Olímpicos Milano Cortina 2026

Esquí de montaña - Relevo mixto

1. Francia

2. Suiza

3. España

Esquí de fondo - 50 kilómetros

1. Klaebo (Noruega)

2. Nyenget (Noruega)

3. Iversen (Noruega)

Skicross masculino

1. Simone Deromedis (Italia)

2. Federico Tomasoni (Italia)

3. Alex Fiva (Suiza)

Biatlón femenino (12,15 kilómetros)

1. Océane Michelon (Francia)

2. Julia Simon (Francia)

3. Tereza Vobornikova (Rep. Checa)

Patinaje de velocidad - Salida masiva masculino

1. Jorrit Bergsma (Países Bajos)

2. Viktor Hold Thorup (Dinamarca)

3. Andrea Giovanini (Italia)

Patinaje de velocidad - Salida masiva femenino

1. Marijke Groenewoud (Países Bajos)

2. Ivanie Blondin (Canadá)

3. Mia Manganello (Estados Unidos)

Bobsleigh - Doble femenino

1. Alemania

2. Alemania

3. Estados Unidos

Curling masculino

1. Canadá

2. Gran Bretaña

3. Suiza

Medallero de los Juegos de Invierno Milano Cortina 2026 tras la jornada del 21 de febrero

1. Noruega – 18 oros, 11 platas, 11 bronces (40 medallas)

2. Estados Unidos – 11 oros, 12 platas, 0 bronces (32)

3. Países Bajos – 10, 7, 3 (20)

4. Italia – 10 oros, 6 platas, 14 bronces (30)

5. Francia – 8, 9, 6 (23)

6. Alemania – 7, 9, 8 (24)

7. Suiza – 6, 8, 6 (20)

8. Suecia – 6, 6, 4 (16)

9. Austria – 5, 8, 5 (18)

10. Japón – 5, 7, 12 (24)

11. Canadá – 5, 6, 9 (20)

12. China – 4, 3, 6 (13)

13. República de Corea – 3, 4, 3 (10)

13. Australia – 3, 2, 1 (6)

14. Gran Bretaña – 3, 1, 0 (4)

16. República Checa – 2, 2, 1 (5)

17. Eslovenia – 2, 1, 1 (4)

18. España – 1, 0, 2 (3)

19. Brasil – 1, 0, 0 (1)

+. Kazajistán – 1, 0, 0 (1)

21. Polonia – 0, 3, 1 (4)

22. Nueva Zelanda – 0, 2, 1 (3)

23. Finlandia – 0, 1, 5 (6)

24. Letonia – 0, 1, 1 (2)

25. Georgia – 0, 1, 0 (1)

+. Estonia – 0, 1, 0 (1)

27. Bulgaria – 0, 0, 2 (2)

28. Bélgica – 0, 0, 1 (1)