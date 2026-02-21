Nobel Mendy vuelve sin 'cláusula' y con un potencial ingreso extra para el Betis

Nobel Mendy, que salió cedido al Rayo el pasado verano, tiene luz verde para medirse hoy contra el Betis para engrosar el número de partidos pactados para dejar pingües beneficios en la caja verdiblanca

Nobel Mendy regresa a Sevilla como protagonista en el partido de esta tarde entre el Rayo Vallecano y el Betis tanto en cuanto pisará el césped de La Cartuja como rival y con un ingreso extra bajo el brazo que se encuentra en camino de las arcas verdiblancas.

En este sentido, todo apunta a que el central senegalés partirá de titular en el feudo verdiblanco con la elástica rayista al no incluir su contrato de cesión firmado el pasado verano la conocida como 'cláusula del miedo' que le impida medirse contra los verdiblancos.

De hecho, en Heliópolis interesa que parta de inicio o que, como mínimo, dispute 45 minutos, para asegurarse el cobro de la obligación de compra sujeta a su participación en un número de encuentros, que varía según las fuentes, hasta el punto de que recientemente se dio por hecho que ya es propiedad del Rayo.

Los clubes pactaron una opción de compra que torna en obligación

No obstante, desde la entidad heliopolitana se filtra que Nobel Mendy, con contrato hasta 2027, todavía no ha cumplido con los duelos requeridos para activar un traspaso definitivo que se eleva a alrededor de 2,4 millones, con pluses por objetivos que podrían llevar la operación hasta los cinco millones. Además, cabe destacar que el Betis se reserva un 20% de sus derechos de cara al futuro. De ese modo, ABC señala que todavía restarían diez partidos por delante para que se active la compra definitiva.

Y es que la obligación de compra se activaría con la disputa de un total de 25 partidos oficiales con un mínimo de 45 minutos y ahora mismo suma un total de 15 en estas condiciones a falta de 14 choques ligueros y dos asegurados en competición europea.

Por ende, todavía es factible a tenor de que, a día de hoy, es titular indiscutible en el centro de la defensa de Iñigo Pérez después de un arranque marcado por sus problemas físicos y posterior suplencia.

Plusvalía asegurada para el Betis con su traspaso definitivo

Cabe decir que en el caso de que no llegara a la cifra que haya marcada, el Rayo Vallecano dispone de la posibilidad igualmente de hacerse con los servicios del futbolista por la misma cantidad, aunque ya, obviamente, se tratará de una opción voluntaria que podría ejercer ante su revalorización y doble vía de aprovecharlo deportiva o económicamente.

Sea como fuera, el Betis obtendría una jugosa plusvalía por su venta, pues cabe recordar que el verano de 2024 pagó 900.000 euros para ejecutar la opción de compra pactada con el Paris FC después de una fructífera cesión en la 23/24.