Nobel Mendy pide paso en el Rayo Vallecano en su estreno como goleador

El futbolista del conjunto de Iñigo Pérez, cedido por el Real Betis, vio puerta por primera vez en su carrera profesional en el encuentro contra el Valencia, donde además se tuvo que retirar lesionado en el minuto 83, aunque el técnico se encargó de despejar las dudas en sala de prensa

El Rayo Vallecano se llevó los tres puntos del partido contra el Valencia, que cerraba la jornada 14 de LaLiga EA Sports el pasado lunes. De esta manera, una de las buenas noticias del encuentro, pese al reparto final de puntos, fue la presencia de Nobel Mendy, que vio puerta por primera vez en su carrera. El jugador de 21 años, cedido por el Real Betis, está teniendo especial regularidad en el campeonato doméstico y empieza a pedir paso con Iñigo Pérez, que se encargó de dar la ultima hora sobre la lesión del futbolista, que tuvo que retirarse en el minuto 83.

Iñigo Pérez despeja las dudas con la lesión de Nobel Mendy

Iñigo Pérez, a falta de que el jugador pueda pasar pruebas médicas, apuntó la última hora de la lesión de Nobel Mendy, que pidió el cambio en el minuto 83 del encuentro contra el Valencia del pasado lunes: “Nobel ha vuelto a hacer un partido acorde a su potencial y muchas veces sucede que un jugador, sobre todo con esa juventud, tiene un potencial muy alto pero no es capaz de expresarlo en el campo. Y él, lo dije creo que fue al principio, tiene la facilidad de, a pesar de esa juventud, ser capaz de, bueno, que parece que no le importa, que tiene ese punto de inconsciencia que le hace brillar y hoy otra vez nos da mucho. Creo que sus dolores musculares no van a ir más allá de simples calambres y ojalá no me equivoque”.

Con ello, el jugador senegalés, cedido por el Real Betis, se estrenó como goleador en el fútbol profesional ante el conjunto de Corberán, pese a después encajar el tanto para el equipo visitante en propia puerta en su intento de despeje de cabeza. De esta manera, Nobel Mendy sigue siendo uno de los elegidos para jugar los partidos del Rayo Vallecano en LaLiga, ya que ha salido titular en los últimos seis encuentros de los de Iñigo Pérez en el campeonato doméstico. Además, el jugador cedido por el Real Betis no ha tenido minutos en los duelos de la Copa del Rey ni de UEFA Conference League, frente al Hacken, Yuncos, Lech Poznan y Slovan Bratislava. Por ello, la apuesta del técnico por el defensa de 21 años parece clara, que tiene contrato hasta final de temporada, cuando deberá volver a al disciplina del equipo dirigido por Manuel Pellegrini.

Lejeune, el compañero perfecto de Nobel Mendy en el Rayo Vallecano

Durante los partidos citados de Nobel Mendy en LaLiga, el jugador cedido por el Real Betis ha compartido defensa con Lejeune, que lo juega todo en el Rayo Vallecano, siendo uno de los imprescindibles para Iñigo Pérez. De hecho, el defensa francés tan solo se ha perdido el encuentro del pasado 29 de octubre ante el Yuncos, de Copa del Rey, con el objetivo de dosificar esfuerzos y dar descanso a uno de los jugadores claves de la plantilla. Por ello, todo apunta a que el futbolista de 34 años seguirá siendo el ejemplo de Nobel Mendy, que a sus 21 años ya empieza a pedir paso en el conjunto madrileño y en Primera División.