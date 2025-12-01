Corberán: "No sé si somos el peor de la Liga fuera de casa pero no estamos contentos"

El técnico del Valencia compareció en rueda de prensa, ante los medios de comunicación, para analizar el empate de su equipo ante el Rayo Vallecano, lo que supone un encuentro más sin ganar fuera de Mestalla en esta Liga

El Valencia no pudo pasar del empate contra el Rayo Vallecano, en el encuentro correspondiente a la jornada 14 de LaLiga EA Sports. Los de Carlos Corberán, superados en la posesión del balón con un 56% por 44%, tuvieron oportunidades en la portería de Batalla pero no las materializaron en forma de gol. De esta manera, el técnico del conjunto visitante en el día de hoy compareció en rueda de prensa, ante los medios de comunicación, para analizar sus sensaciones tras un reparto de puntos que tuvo a Nobel Mendy como principal protagonista.

En primer lugar, Corberán comenzó resaltando que "hemos jugado dos partidos en un partido. En la primera parte el Rayo fue superior. Nos ha generado mucho volumen de acciones por la izquierda. Nos superó en todo salvo los primeros minutos. No supimos frenarla ni ofensiva ni defensivamente. En la segunda supimos equilibrar el partido y seguimos intentándolo hasta el final para poder ganar. El Rayo es muy físico. Diseñado para competir a alta intensidad y para hacerlo en dos competiciones. Es bueno llevar tres partidos sin perder pero veníamos a ganar. Queremos cogernos a la segunda parte para seguir buscando mejorar”.Además, Corberán hizo especial hincapié en el hecho de que el Valencia no haya ganado esta temporada fuera de casa aún: “No sé si somos el peor de la Liga fuera de casa pero no estamos contentos porque no conseguimos ganar. Queremos cambiar esa dinámica lejos de Mestalla. Competimos ante Alavés y en Pamplona. Ante Osasuna, condicionados por estar con un futbolista menos, no sumamos por un pie. En Cornellà por una acción no ganamos los tres puntos. Y hoy también competimos y sumamos. Sólo en Madrid y Barcelona no lo hicimos. El partido del jueves afecta al partido del domingo en cuanto a las cargas de los jugadores. Lo afrontaremos con ilusión. Dani Raba tendrá esos minutos de más que le están faltando en la Liga. Se fue del campo con la sensación de que hubiese podido aportar más si hubiese jugado más minutos pero tuvimos que meter a Almeida por la izquierda y a Danjuma por la derecha que no es su posición”.

Diego López lamenta las ocasiones falladas del Valencia

Además, Diego López habló tras el empate contra el Rayo Vallecano para comentar sus sensaciones: "Se queda un sabor agridulce porque en la primera parte no hemos competido como habíamos planeado, nos han hecho mucho daño por fuera, nos han corregido el míster, y la segunda parte ha sido nuestra y nos podíamos haber llegado la victoria. Si hubiéramos competido la primera como la segunda parte hubiéramos ganado. Todos no frustramos cuando no hacemos bien las cosas, venimos de dos partidos buenos y queríamos darle esa continuidad fuera de casa. Te enfadas porque puede hacerlo como se ha visto en la segunda parte. Tenemos que quedarnos con la segunda parte".

Por último, el jugador del Valencia terminó apuntando que "todo suma, el fin de semana me quitaron una, he tenido otro que me han quitado con la bota, al final todos los goles suman, estoy contento por ayudar al equipo y ahora hay que hacer bueno este punto contra el Sevilla"