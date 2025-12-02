Corberán reconoce su equivocación con Dani Raba: "Ojalá lo hubiera hecho antes"

El técnico del Valencia, que introdujo al mediapunta en el tiempo añadido, admitió que "lo poquito que ha podido hacer Dani lo ha hecho muy bien" y que por eso se queda con la sensación de que debió darle más minutos en Vallecas

La temporada de Dani Raba en el Valencia no está yendo tal y como podría esperar el delantero santanderino. Tras llegar a Mestalla a coste cero después de una gran temporada en el Leganés donde marcó nueve goles y dio cinco asistencias pero no pudo impedir el descenso del conjunto pepinero, el atacante cántabro espera con ilusión ser un hombre importante para Carlos Corberán, sin embargo su aportación al juego che está siendo más bien escasa.

Anoche en Vallecas apenas jugó los últimos minutos del tiempo añadido saltando al campo en el minuto 91 por el autor del tanto del empate, Diego López, sin apenas oportunidad de demostrar nada, como ha pasado en los últimos duelos, habiendo disputado apenas 19 minutos en el último mes de competición. Y eso que Raba comenzó siendo más importante para el técnico valenciano, siendo titular en la jornada 1 frente a la Real Sociedad y dando la asistencia de gol a Diego López.

También fue titular en la jornada 2 frente a Osasuna y en la 5 ante el Athletic Club, pero desde esa jornada apenas ha sumado 64 minutos en LaLiga en un total de nueve partidos disputados por el club valencianista. Por todo ello, ayer tras el empate en Vallecas a Carlos Corberán le preguntaron por la situación de Raba y si había algún problema para que no tuviera más participación, a lo que el míster che respondió.

Corberán se queda con la sensación de que debió darle más tiempo

"La verdad que Dani Raba es un jugador muy interesante y es verdad que hoy, cuando acaba el partido, tienes la sensación de que más minutos hubieran contribuido pero también sabemos los ritmos de los partidos, cómo estaba en ese momento, qué estábamos generando en el equipo. Hoy hemos tomado la decisión en la segunda parte de que nuestro diez jugase en la izquierda, André Almeida, por el hecho de ser diestro y el hecho de mezclar en el juego. Esa posición, al ser diestro, le ayudaba, y para mí he visto un partido de André Almeida en la segunda parte sensacional, lo cual impedía que lo cambiásemos", explicaba Corberán como uno de los motivos para que no hubiera entrado antes al campo.

"Hemos acabado de pareja con Beltrán, que venía más al azar, y Danjuma en punta, manteniendo a Diego López en la derecha, y el equipo ha funcionado bien en la segunda parte. Hay veces que los cambios se hacen si uno cree que es necesario, pero no significa que los que no han salido al campo no podían haber contribuido más. Significa que la dinámica del equipo estaba siendo buena y por eso hemos intentado no tocarla. Al final Diego López físicamente ha bajado, hemos pasado a Danjuma en la derecha, que no es su posición natural. En ese momento ha entrado Dani de diez y es verdad que uno se queda con la sensación de que ojalá lo hubiera quizás hecho antes, porque lo poquito que ha podido hacer Dani lo ha hecho muy bien", ha reconocido Corberán sobre la aportación de Raba.