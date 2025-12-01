Iñigo Pérez tranquiliza con la lesión de Nobel Mendy: "Creo que no van a ir más allá de simples calambres"

El entrenador del Rayo Vallecano analizó, como viene siendo habitual, en rueda de prensa el reparto de puntos que dejó el encuentro ante el Valencia, que tuvo a Nobel Mendy como protagonista por sus goles y su lesión en el tramo final del choque

El Rayo Vallecano no pudo sacar los tres puntos de la visita del Valencia, en el duelo que cerraba la jornada 14 de LaLiga EA Sports. Iñigo Pérez, que introdujo un total de seis cambios en su alineación titular, fue tomando decisiones importantes a lo largo del encuentro pero no pudieron lograr finalmente la victoria. Por ello, el técnico analizó lo que supone este nuevo empate, sobre todo en la clasificación del campeonato doméstico, ya que son tres seguidos, ante Real Madrid, Oviedo y el de hoy contra los de Corberán, con un Nobel Mendy muy presente.

Iñigo Pérez destaca que el punto contra el Valencia le sabe a poco

En este sentido, Iñigo Pérez afirmó que el punto contra el Valencia le sabe a poco: "Sí, me sabe a poco. Creo que es otro partido que hemos, por desgracia, visto esta temporada, el año pasado también, en el que creo que el juego, el merecimiento, el volumen de ocasiones es favorable hacia nosotros, pero también hemos visto muchas veces que si no haces el segundo, en Vallecas, de portería a portería, todo sucede muy rápido y puede haber este tipo de jugadas desafortunadas y te vas un poco insatisfecho con el resultado.

Por otro lado, Iñigo Pérez apuntó la última hora de la lesión de Nobel Mendy: "Sí, Nobel ha vuelto a hacer un partido acorde a su potencial y muchas veces sucede que un jugador, sobre todo con esa juventud, tiene un potencial muy alto pero no es capaz de expresarlo en el campo. Y él, lo dije creo que fue al principio, tiene la facilidad de, a pesar de esa juventud, ser capaz de, bueno, que parece que no le importa, que tiene ese punto de inconsciencia que le hace brillar y hoy otra vez nos da mucho. Creo que sus dolores musculares no van a ir más allá de simples calambres y ojalá no me equivoque".

Jorge de Frutos analiza el empate contra el Valencia

Por otra parte, Jorge de Frutos, que se marchó sustituido en el minuto 83 por Baillu, comentó sus sensaciones tras el empate entre el Rayo Vallecano y el Valencia: “No, satisfechos no. Creo que la primera parte la hemos planteado muy bien, sabíamos el plan de partido que iban a hacer ellos. Nos hemos puesto 1-0 en el marcador. Y luego es verdad que en la segunda parte nos ha costado un poco más entrar al partido. No llegábamos con tanta claridad al área rival. Con el gol del empate nos ha dado un poco el bajón y es lo que tenemos que mejorar como equipo. Tener un poco más de chispa en los momentos duros. Nos cuesta marcar. En la primera parte hemos tenido varias ocasiones. No hemos podido materializarlas todas y, bueno, al final eso luego nos ha pasado factura también en la segunda parte”.

Además, Jorge de Frutos valoró la lesión de Nobel Mendy y el estado físico de la plantilla: “Creo que no ha sido tan grave como parece y se podrá recuperar pronto. No hay que poner excusas. Ya llevamos meses jugando ambas competiciones, tenemos que dar un plus como equipo e individualmente cada uno”.