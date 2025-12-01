Rayo Vallecano - Valencia en directo: resultado del partido de hoy de LaLiga EA Sports

El conjunto de Iñigo Pérez recibe al de Corberán en un encuentro marcado por las numerosas bajas del equipo local, entre las que destacan Pathé Ciss, Isi Palazón o Nteka, por lesión muscular o sanción

El Rayo Vallecano afronta este encuentro tras empatar contra el Real Oviedo y Real Madrid en LaLiga, lo que les deja undécimo en la clasificación .

El Valencia , por su parte, llega a Vallecas tras ganar al Levante y empatar ante el Betis , lo que sitúa a los de Corberán en la decimo sexta en la clasificación , a tan solo un punto del descenso .

A la espera de los onces de Rayo Vallecano y Valencia , estas son las posibles alineaciones de Iñigo Pérez y Corberán.

Esta es la convocatoria del Valencia para visitar Vallecas , con la novedad de la ausencia de Ramazani .

Corberán , por su parte, ha realizado dos modificaciones a diferencia del once que comenzó ante el Levante , con la entrada de Luis Rioja y Hugo Duro por Danjuma y Beltrán.

¡Ya está el Valencia en el escenario del encuentro! Nueva oportunidad para los de Corberán de conseguir el primer triunfo fuera de Mestalla.

¡Primera gran ocasión del Rayo Vallecano! Gumbau roba un balón y se la deja a Fran Pérez, que de primeras define y obliga a Aguirrezabala a despejar a saque de esquina.

¡Qué oportunidad de Luis Rioja! El jugador del Valencia se encuentra con la pelota en el área y no se piensa dos veces el lanzamiento, pero Batalla despejó a córner.

Lo intentan los de Iñigo Pérez moviendo la pelota de lado a lado, pero sin llegadas claras a la portería del Valencia.

¡GOOOOOOOL DEL RAYO VALLECANO! Cabezazo de Nobel Mendy , que no desaprovecha el buen centro de Gumbau para hacer el primero contra el Valencia.

Rayo Vallecano y Valencia se ven las caras hoy, en el encuentro que cerrará la jornada 14 de LaLiga EA Sports. Los de Iñigo Pérez llegan tras caer derrotado en el último partido ante el Slovan Bratislava, además de empatar contra el Oviedo y Real Madrid. Además, el conjunto local llega con bajas significantes en su convocatoria, como las de Isi Palazón o Pathé Ciss por sanción. Por otro lado, Corberán llega con las ausencias de Diakhaby y Ramazani, que ha sido duda de última hora pero finalmente no ha viajado con el resto de la expedición.

Los de Iñigo Pérez, a volver a la senda de la victoria

Iñigo Pérez fue muy claro en la rueda de prensa previa al partido del Valencia, sobre todo hablando de lo que supuso la derrota contra el Slovan Bratislava y la racha del conjunto de Corberán en Vallecas: “Para mí fue el peor día que he tenido como entrenador del Rayo. El otro día me generó ilusión celebrar con toda la gente allí y pensar que esa gente se iba con dolor o tristeza me resultó difícil de sobrellevar. Está bien conocer las rachas porque arrojan alguna reflexión, pero más allá de eso no le va a restar a su capacidad de equipo ganar mañana. Es tan difícil Primera que puedes ser el mejor y el peor en el mismo mes”.

En este sentido, el Rayo Vallecano espera volver a la senda de la victoria en el choque de esta noche, con el que se cerrará la jornada 14 de LaLiga EA Sports. Para ello, Iñigo Pérez no podrá contar con Pathé Ciss, Pedro Díaz, Méndez, Mumin, Nteka, Isi Palazón y Óscar Trejo, por lo que será interesante el once que plante el técnico en el día de hoy. Por otro lado, cabe destacar que el colegiado del Rayo Vallecano - Valencia será Javier Alberola, que estará acompañado de Pablo González, en el VAR.

Los de Corberán, en busca de la primera victoria a domicilio

Por otra parte, el Valencia, que llega tan solo con las bajas de Diakhaby y Ramazani, afronta el encuentro contra el Rayo Vallecano con el objetivo de lograr la primera victoria a domicilio de la temporada en LaLiga. Por ello, Corberán destacará un once competitivo ante un equipo como el de Iñigo Pérez que viene de sufrir la dura derrota en UEFA Conference League.

De esta manera, Corberán dio sus sensaciones sobre el problema del Valencia fuera de Mestalla: "No creo que haya ningún aspecto que tenga que ver con la relajación, cuando tienes unos datos de muchas temporadas te demuestra algo en concreto: la dificultad de ganar de visitante, porque ese dato es de muchos años. Nosotros queremos competir igual en casa que fuera y es el objetivo que tenemos. A veces lo conseguimos y otras no, pero el deseo es ir a Vallecas a lograr una victoria que empiece a cambiar esa dinámica".