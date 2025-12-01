Rayo Vallecano - Valencia en directo: resultado del partido de hoy de LaLiga EA Sports
El conjunto de Iñigo Pérez recibe al de Corberán en un encuentro marcado por las numerosas bajas del equipo local, entre las que destacan Pathé Ciss, Isi Palazón o Nteka, por lesión muscular o sanción
¡Descanso en Vallecas! Sirve el gol de Nobel Mendy para dar ventaja al Rayo.
¡Qué ocasión de Diego López tras un fallo de Batalla!
1 minuto de descuento.
Mueve ahora el Valencia el balón buscando el empate antes del descanso.
Lo intentaba Jorge de Frutos pero disparó muy forzado y sin problemas para Agirrezabala.
Se anima Vallecas en los últimos compases de la primera parte.
¡GOOOOOOOL DEL RAYO VALLECANO! Cabezazo de Nobel Mendy, que no desaprovecha el buen centro de Gumbau para hacer el primero contra el Valencia.
El despeje de Copete que evitó el primero del Rayo Vallecano.
Centro de Gayá que no encuentra a Hugo Duro y despeja Chavarría.
¡Disparo de Gumbau que se marcha por muy poco de la portería de Aguirrezabala!
¡Centro-chut envenenado de Unai López! La defensa del Valencia vuelve a despejar pero se va acercando el Rayo al gol.
Este ha sido el disparo de Luis Rioja que casi estrena el marcador en Vallecas.
¡Qué despeje de Copete! Fran Pérez conseguía finalizar tras un despeje de Aguirrezabala pero el defensa central conseguía cabecear y sacar la pelota sobre la línea.
Despejaba Aguirrezabala un balón que se complicaba de Unai López desde saque de esquina.
Lo intentan los de Iñigo Pérez moviendo la pelota de lado a lado, pero sin llegadas claras a la portería del Valencia.
Pedía mano el Rayo por una posible mano de Tárrega.
Dura falta de Mendy sobre Almeida, que se hace daño sobre el césped.
El once del Rayo para recibir a Iñigo Pérez.
Roba bien Ratiu tras pérdida. Muy atento el Rayo en este aspecto.
Se hace dueño de nuevo el Rayo de la posesión, firmando en estos momentos un 67%, por 33 del Valencia.
¡Qué oportunidad de Luis Rioja! El jugador del Valencia se encuentra con la pelota en el área y no se piensa dos veces el lanzamiento, pero Batalla despejó a córner.
Mueve ahora la pelota el Valencia, ante la tímida presión de los de Iñigo Pérez.
¡Primera gran ocasión del Rayo Vallecano! Gumbau roba un balón y se la deja a Fran Pérez, que de primeras define y obliga a Aguirrezabala a despejar a saque de esquina.
Los de Iñigo Pérez intentan sacar el balón jugado desde su campo y el Valencia responde presionando.
Probaba suerte Gayá pero la defensa del Rayo despeja el lanzamiento del lateral.
Centro-chut de Gumbau, que detiene Agirrezabala sin problemas.
Roba rápido el Rayo Vallecano, que tiene la primera posesión.
¡Comienza el encuentro! ¡Ya mueven la pelota los de Corberán!
¡Saltan los jugadores de Rayo Vallecano y Valencia!
Ovación de Iñigo Pérez en el momento que ha saltado al césped de Vallecas.
¡Ya están los jugadores en los vestuarios! ¡Última charla de ambos entrenadores!
A falta de 10 minutos para que empiece el partido, recordemos los onces de Iñigo Pérez y Corberán:
Rayo Vallecano: Batalla, Ratiu, Lejeune, Mendy, Chavarría, Gumbau, Óscar Valentín, Unai López, Fran Pérez, Álvaro García, De Frutos.
Valencia: Agirrezabala, Thierry, Tárrega, Copete, Gayá, Javi Guerra, Pepelu, Diego López, Rioja, Almeida y Hugo Duro.
¡15 minutos para que ruede la pelota!
¡Saltan los jugadores del Rayo Vallecano a realizar ejercicios de calentamiento!
César Tárrega, uno de los líderes de la defensa del Valencia.
¡Media hora para que empiece el encuentro entre el Rayo Vallecano y Valencia!
En breves instantes saltarán los jugadores de Iñigo Pérez y Corberán a realizar ejercicios de calentamiento.
Diego López, otro de los nombres claves de Corberán en el Valencia.
Javi Guerra, en su tercera titularidad consecutiva.
¡Ya está el Valencia en el escenario del encuentro! Nueva oportunidad para los de Corberán de conseguir el primer triunfo fuera de Mestalla.
¡Menos de una hora para que ruede la pelota en Vallecas!
Corberán, por su parte, ha realizado dos modificaciones a diferencia del once que comenzó ante el Levante, con la entrada de Luis Rioja y Hugo Duro por Danjuma y Beltrán.
En primer lugar, Iñigo Pérez hace hasta seis cambios con respeto al encuentro contra el Slovan Bratislava, dando entrada a Ratiu, Mendy, Chavarría, Unai López, Óscar Valentín y Álvaro García.
¡También hay once del Rayo Vallecano! Iñigo Pérez decide salir con Batalla, Ratiu, Lejeune, Mendy, Chavarría, Gumbau, Óscar Valentín, Unai López, Fran Pérez, Álvaro García, De Frutos.
¡Ya tenemos once del Valencia! Corberán empieza con Agirrezabala, Thierry, Tárrega, Copete, Gayá, Javi Guerra, Pepelu, Diego López, Rioja, Almeida y Hugo Duro.
Esta es la convocatoria del Valencia para visitar Vallecas, con la novedad de la ausencia de Ramazani.
De esta manera, Corberán valoró los datos del Valencia fuera de casa.
Así analizó Iñigo Pérez el encuentro contra el Valencia, destacando la racha de Hugo Duro cante el Rayo Vallecano.
Por otro lado, el Valencia llega a Vallecas sin Diakhaby y Ramazani por lesiones musculares.
Por un lado, el Rayo Vallecano cuenta con las bajas de Pathé Ciss, Pedro Díaz, Diego Méndez, Mumin, Nteka, Isi Palazón, Óscar Trejo.
A la espera de los onces de Rayo Vallecano y Valencia, estas son las posibles alineaciones de Iñigo Pérez y Corberán.
El Valencia, por su parte, llega a Vallecas tras ganar al Levante y empatar ante el Betis, lo que sitúa a los de Corberán en la decimo sexta en la clasificación, a tan solo un punto del descenso.
El Rayo Vallecano afronta este encuentro tras empatar contra el Real Oviedo y Real Madrid en LaLiga, lo que les deja undécimo en la clasificación.
El colegiado del partido será Alberola Rojas, que estará acompañado de Pablo González en el VAR.
¡¡Muy buenas tardes!! Sean bienvenidos al directo del encuentro que enfrentará al Rayo Vallecano y al Valencia correspondiente a la décimo cuarta jornada de LaLiga EA Sports.
Rayo Vallecano y Valencia se ven las caras hoy, en el encuentro que cerrará la jornada 14 de LaLiga EA Sports. Los de Iñigo Pérez llegan tras caer derrotado en el último partido ante el Slovan Bratislava, además de empatar contra el Oviedo y Real Madrid. Además, el conjunto local llega con bajas significantes en su convocatoria, como las de Isi Palazón o Pathé Ciss por sanción. Por otro lado, Corberán llega con las ausencias de Diakhaby y Ramazani, que ha sido duda de última hora pero finalmente no ha viajado con el resto de la expedición.
Los de Iñigo Pérez, a volver a la senda de la victoria
Iñigo Pérez fue muy claro en la rueda de prensa previa al partido del Valencia, sobre todo hablando de lo que supuso la derrota contra el Slovan Bratislava y la racha del conjunto de Corberán en Vallecas: “Para mí fue el peor día que he tenido como entrenador del Rayo. El otro día me generó ilusión celebrar con toda la gente allí y pensar que esa gente se iba con dolor o tristeza me resultó difícil de sobrellevar. Está bien conocer las rachas porque arrojan alguna reflexión, pero más allá de eso no le va a restar a su capacidad de equipo ganar mañana. Es tan difícil Primera que puedes ser el mejor y el peor en el mismo mes”.
En este sentido, el Rayo Vallecano espera volver a la senda de la victoria en el choque de esta noche, con el que se cerrará la jornada 14 de LaLiga EA Sports. Para ello, Iñigo Pérez no podrá contar con Pathé Ciss, Pedro Díaz, Méndez, Mumin, Nteka, Isi Palazón y Óscar Trejo, por lo que será interesante el once que plante el técnico en el día de hoy. Por otro lado, cabe destacar que el colegiado del Rayo Vallecano - Valencia será Javier Alberola, que estará acompañado de Pablo González, en el VAR.
Los de Corberán, en busca de la primera victoria a domicilio
Por otra parte, el Valencia, que llega tan solo con las bajas de Diakhaby y Ramazani, afronta el encuentro contra el Rayo Vallecano con el objetivo de lograr la primera victoria a domicilio de la temporada en LaLiga. Por ello, Corberán destacará un once competitivo ante un equipo como el de Iñigo Pérez que viene de sufrir la dura derrota en UEFA Conference League.
De esta manera, Corberán dio sus sensaciones sobre el problema del Valencia fuera de Mestalla: "No creo que haya ningún aspecto que tenga que ver con la relajación, cuando tienes unos datos de muchas temporadas te demuestra algo en concreto: la dificultad de ganar de visitante, porque ese dato es de muchos años. Nosotros queremos competir igual en casa que fuera y es el objetivo que tenemos. A veces lo conseguimos y otras no, pero el deseo es ir a Vallecas a lograr una victoria que empiece a cambiar esa dinámica".