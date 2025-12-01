Alineaciones Rayo Vallecano - Valencia: Alineación probable de Rayo Vallecano y Valencia en la jornada 14 de LaLiga

Iñigo Pérez podría hacer cambios en el once inicial con respecto al que salió en Conference para enfrentarse a los de Corberán, que deja la duda hasta última hora de Ramazani para incluirlo en la convocatoria y jugar en Vallecas

El Rayo Vallecano recibe en el día de hoy al Valencia, en el encuentro correspondiente a la jornada 14 de LaLiga EA Sports. De esta manera, tras la derrota ante el Slovan Bratislava, Iñigo Pérez podría introducir novedades en su once inicial ante los de Corberán, sobre todo por las diferentes bajas que tienen los madrileños por lesiones y sanciones, como la de Isi Palazón o Pathe Ciss. Por otro lado, el conjunto che llega tras vencer al Levante pero con las ausencias de Comert y Diakhaby.

Iñigo Pérez pide reacción tras el golpe sufrido en Conference

Iñigo Pérez valoró en rueda de prensa la situación en la enfermería del Rayo Vallecano: “Balliu aún está dolorido. Tenemos varios esperando a ver cómo evolucionan, porque jugar cada tres días dejan residuos y hay que gestionarlo bien”. Además, el entrenador confirmó la baja de Nteka para enfrentarse al Valencia: “Tuvo un problema muscular en una previa y está recuperándose. No sé cuándo va a volver, quizá en diez días estará con nosotros”.

Sin embargo, todo hace pensar que Batalla volverá a estar bajo palos, como viene siendo habitual. Por delante, el técnico podría alinear una línea de cuatro jugadores formada por Ratiu, Lejeune, Mendy y Pep Chavarría. Por otro lado, Óscar Valentín y Unai López estarían en la sala de máquinas, acompañados por Fran Pérez, Álvaro García y De Frutos. Por último y dependiendo de las últimas sensaciones en los futbolistas que son duda, Alemao podría empezar en la punta de ataque.

Corberán mantiene la duda con Ramazani

De esta manera, Carlos Coberán habló de la situación de Ramazani de cara al encuentro contra el Rayo Vallecano: “Ha entrenado la primera parte de la semana de manera puntual, luego parcial y veremos el rendimiento de mañana para saber si es precipitado o no convocarlo”. En este sentido, el técnico del Valencia analizó las distintas opciones que maneja para la delantera: “Para nosotros Hugo es un jugador importantísimo. Tenemos diferentes perfiles de delantero. A veces empieza Hugo, otras Lucas, a veces también Danjuma y pueden incluso jugar juntos. Para que un equipo sea competitivo tenemos que tener futbolistas que salgan de inicio y otros que aporten después”.

Con ello, no debe haber dudas en que Agirrezabala saldrá de inicio en el Valencia. Además, Thierry, Tárrega, Copete y Gayá, que está a una tarjeta de amarilla de cumplir sanción, podrían formar la línea defensiva contra el Rayo Vallecano. Por otro lado, Corberán podría empezar con Javi Guerra, Almeida, Pepelu, Rioja y Danjuma, dejando de esta manera a Hugo Duro como delantero principal.

Onces posibles de Rayo Vallecano y Valencia

Rayo Vallecano: Batalla, Ratiu, Lejeune, Mendy, Chavarría, Óscar Valentín, Unai López, Fran Pérez, Álvaro García, De Frutos y Alemao.

Valencia: Agirrezabala, Thierry, Tárrega, Copete, Gayá, Javi Guerra, Pepelu, Almeida, Rioja, Danjuma y Hugo Duro