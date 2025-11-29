Un doblete separa a Hugo Duro de la gloria con el Valencia, pero el Rayo Vallecano se interpone en su camino

El delantero del Valencia está a dos goles de colarse en el Top 10 goleadores del siglo XXI del club valenciano. Hugo Duro podría lograr este hito ante el Rayo Vallecano, equipo contra el que todavía no se ha estrenado de cara a puerta

Hugo Duro se propuso al principio de temporada dar un paso al frente en el Valencia para madurar como futbolista, aportando cosas nuevas a una plantilla que ilusionaba y que ha vuelto a quedarse lejos de las expectativas en este comienzo de temporada. Aún así, Hugo Duro vuelve a ser el jugador más destacado en cuanto a goles en el combinado che, que celebró una victoria en el derbi ante el Levante tras un golazo del madrileño. Ahora, Hugo Duro está a tan solo dos goles de la gloria del cuadro de Mestalla, colándose así en el top 10 goleadores del siglo XXI del equipo che. El atacante podría hacerlo este mismo fin de semana ante el Rayo Vallecano, uno de los equipos que peor se le dan a Hugo Duro.

Hugo Duro, a dos goles de entrar en el Top 10 de goleadores del Valencia en el siglo XXI

El delantero del Valencia, en una temporada en la que no termina de hacerse con la titularidad, sigue siendo el máximo goleador del cuadro che que se aferra a los goles de Hugo Duro para salir de una situación comprometida. El atacante del combinado valenciano suma esta campaña 5 goles en 14 partidos y está a solo dos tantos de colarse en el top 10 goleadores del Valencia del siglo XXI. El valencianista suma 41 goles, mientras que Paco Alcácer, actual top 10, suma 43. Para ello, el valencianista podría lograr este hito si consigue anotarle un doblete al Rayo Vallecano, uno de los equipos con el que presenta un registro más bajo. Ante los madrileños, Hugo Duro no sabe lo que es anotarles un gol después de haberse medido en 8 ocasiones, un balance muy negativo para el delantero que apunta a recuperar la titularidad tras decidir el derbi con un golazo de chilena. El Rayo Vallecano es el equipo que más se le resiste al getafense que suma un nuevo reto a su temporada.

Gran promedio goleador de Hugo Duro

Esta campaña, Hugo Duro va a buen ritmo goleador y apunta a ser la esperanza del Valencia para lograr los objetivos. El atacante suma, con un tanto cada 161 minutos en este inicio de temporada, su mejor promedio goleador en Liga desde que llegó el Valencia en la temporada 2021-22. En la presente campaña, el ‘9’ valencianista lleva cuatro goles anotados ante Getafe, Athletic, Espanyol y Levante en un total de 647 minutos sobre el terreno de juego, una cifra que como la de otras campañas no cuenta los minutos que ha jugado de añadidos, tanto al final de las primeras partes como de las segundas. En su primera campaña como valencianista, el madrileño anotó siete tantos en Liga, con un promedio de un gol cada 264 minutos. La siguiente fue su campaña más discreta, con tan solo un tanto en 1.372 minutos, mientras que en la 2023-24 firmó su mejor registro total de goles, ya que marcó 13 en 2.996 minutos, es decir un gol cada 230 minutos. La pasada temporada, Hugo Duro anotó once goles, con un promedio de uno cada 197 minutos, que era el mejor hasta ahora.