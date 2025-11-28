Carlos Corberán suma una nueva baja en la sesión de Valencia

Jesús Vázquez, que no ha entrenado por unas molestias musculares, se suma a la lista de incógnitas de Carlos Corberán para el choque ante el Rayo Vallecano

El Valencia sigue con la preparación del choque del proximo lunes, frente al Rayo Vallecano en el Estadio de Vallecas, que cerrará la jornada 14 de LaLiga. Los hombres de Carlos Corberán, tras cortar una racha de siete jornadas sin conocer la victoria en el derbi valencia contra el Levante, tendrá ahora la oportunidad de poner más tierra de por medio con los puestos de abajo, aunque para ello deberá vencer a un Rayo Vallecano que tan sólo le aventaja en tres puntos en la tabla.

Carlos Corberán y sus jugadores han vuelto a ejercitarse esta mañana en Paterna en una sesión donde ha habido una novedad en el capítulo de bajas y es que Jesús Vázquez no se ha entrenado con el grupo debido a unas molestias musculares, por lo que su disponibilidad para el duelo del lunes está en duda. Como duda es la presencia de Largie Ramazani, el atacante belga sigue dando pasos adelante en su recuperación aunque todavía no está confirmada su alta médica. Ramazani sufrió una lesión el cuádriceps hace mes y medio y su vuelta está mucho más cerca, aunque habrá que esperar a las sesiones del fin de semana para conocer finalmente si viajará o no hasta Vallecas.

El que seguro no lo hará es el central Mouctar Diakhaby, que continúa trabajando al margen para recuperarse de su lesión en los isquiotibiales sufrida el pasado 4 de octubre y que con suerte podría volver antes del parón de Navidad, a mediados de diciembre. Todo ellos tras conocerse en la tarde de ayer la renovación de Luis Rioja por una temporada más, hasta el 30 de junio de 2027.

Luis Rioja, un hombre "muy feliz"

El extremo del Valencia Luis Rioja, cuyo club ha ejercitado este jueves la cláusula de renovación de su contrato por un año más, hasta 2027, sin esperar a que cumpliera el número de partidos que se había incluido en dicha cláusula, destacó que esta decisión pone en valor la confianza que han depositado en él.

"Me quedaban algunos partidos. Se especulaba mucho sobre la cantidad de encuentros que eran, pero el club habló conmigo para quitar esos partidos y que el año fuese fijo. Habla muy bien del club hacia mí porque pone en valor la confianza que depositan en mí e intentaré devolvérsela con trabajo y dejándome todo para que los objetivos se cumplan y el proyecto salga hacia delante", explicó en declaraciones facilitadas por el club.

"Estoy muy contento, muy feliz de poder estar un año más con esta grandísima afición, gran club y gran vestuario que hemos creado. Era algo que quería, que deseaba y espero devolver esta confianza. Cuando un jugador renueva o tiene tanto deseo como era el mío de seguir defendiendo este escudo, le da valor a todo", añadió.