Tras Miguel Ángel Corona, el Valencia anuncia la salida del secretario técnico

El Valencia CF ha anunciado mediante un comunicado la finalización de su relación contractual con Carmelo del Pozo como secretario técnico

El Valencia sigue en marcha con su plan para restructurar el club y, tras la salida de Miguel Ángel Corona, el siguiente en hacerlo es Carmelo del Pozo, secretario técnico de la entidad valenciana. Con su marcha, el Valencia da un paso más hacia la nueva estructura que Ron Gourlay está implantando en el club desde que aterrizó este verano en la direcicón deportiva del equipo y que se anunció hace unos días, cuando se prescindió de los servicios del director deportivo.

El Valencia se despide de Carmelo del Pozo

El anuncio de la salida del secretario técnico, que llegó al club en junio de 2023 para trabajar junto a Miguel Ángel Corona, cuya marcha se produjo hace dos semanas, llega unas quince horas después de que el club anuncie su nueva estructura deportiva con un director de captación y 'scouting', un jefe de 'scouting' para Europa y otro para Sudamérica. Así, el Valencia, con el director general de fútbol al mando Ron Gourlay, ha decidido finalizar la etapa en el Valencia de Carmelo del Pozo, que cuenta con una amplia trayectoria profesional como preparador físico y director deportivo de diferentes clubes, los más recientes, Levante, Deportivo y Hércules. Desde el club le agradecieron “su compromiso” y le desearon éxito en el futuro para finalizar el comunicado.

Reestructuración en el Valencia tras la salida de Miguel Ángel Corona y Carmelo del Pozo

Y es que, como hemos subrayado, Carmelo del Pozo llegó al club de la mano de Miguel Ángel Corona que abandonó el club hace unas semanas ya que el Valencia planeaba un cambio en la estructura. Isei será el director de captación y 'scouting' del club. Fue director de 'scouting' en el Al-Ahli de la Saudi Pro League, donde coincidió con Ron Gourlay. Antes había trabajado en el Charlotte FC de Estados Unidos y para distintos clubes europeos como el Willem II y el FC Dordrecht. Gillhaus será jefe de 'scouting' y ha trabajado previamente como 'scout 'en el PSV Eindhoven, Chelsea FC, Arsenal FC y Atalanta BC. Además, ha sido director técnico del Zulte Waregem de Bélgica y coordinador de la red de 'scouting' europea del Sunderland FC. Por su parte, Zamora será 'jefe de scouting' del Valencia para Sudamérica y previamente fue ojeador jefe de San Lorenzo de Almagro, ojeador para Sudamérica del AVS Futebol de Portugal y ojeador del primer equipo del Olympique de Marsella también para el sur del continente americano.