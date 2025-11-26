Los nuevos hombres que harán los fichajes del Valencia

Ron Gourlay, CEO del Valencia CF, presenta la nueva dirección deportiva del club de Mestalla con la que se pretende potenciar el scouting y encontrar futbolistas antes que otros equipos. Tres nuevos miembros aunque Carlos Corberán también tendrá mucho poder en la decisión final

El Valencia CF anunció su nueva dirección deportiva que queda reforzada con tres nuevos hombres que tienen como objetivos mejorar una parcela de club que se había quedado obsoleta y que no era acorde a un club de Primera división. Ron Gourlay, CEO del Valencia CF, ha sido el encargado de llevar a cabo esta reconstrucción en la que ha apostado por Hans Gillhaus, Lisandro Isei y Andrés Zamora para dar un nuevo impulso al proyecto deportivo de un club que ya no cuenta con Miguel Ángel Corona que se marchó al Panathinaikos. Con esta nueva estructura, Carlos Corberán, actual entrenador del Valencia CF, seguirá teniendo mucho peso a la hora de decidir los fichajes.

El Valencia CF ha anunciado que Lisandro Isei, Hans Gillahus y Andrés Zamora refuerzan la dirección deportiva con el objetivo de mejorar el scouting y potenciar al club a la hora de adelantarse a otros equipos para hacer fichajes. Es la nueva estrategia de un Valencia CF en el que todos y cada una de estas personas responderán ante Ron Gourlay, que será el jefe máximo.

Lisandro Isei es el nuevo director de captación y scouting del Valencia CF. Esta persona fue director de scouting en el Al-Ahli de la Saudi Pro League. También estuvo trabajando en Charlotte FC de los Estados Unidos y como scout para distintos clubes europeos como el Willem II y el FC Dordrecht.

Hans Gillhaus es el nuevo jefe de scouting de Europa del Valencia CF. El neerlandés trabajó como ojeador en el PSV Eindhoven, en el Chelsea FC y en el Arsenal FC, además de ser scout internacional para la Atalanta BC. Además, fue director técnico del Zulte Waregem de Bélgica y coordinador de la red de scouting europea del Sunderland FC.

Por último está Andrés Zamora que es el nuevo jefe de ojeadores para Sudamérica del Valencia CF. Anteriormente trabajó en San Lorenzo de Almagro, fue scout para Sudamérica para el AVS Futebol de Portugal y, recientemente, ojeador del Olympique de Marsella para Sudamérica.

Con esta estructura de ojeadores nueva ya confirmada, los hombres que tomarán la última decisión sobre los fichajes en el Valencia CF serán Ron Gourlay, CEO del club, Carlos Corberán, entrenador del primer equipo, y Lisandro Isei, el nuevo director de captación y scouting. Estas tres personas son los que forman la comisión deportiva en materia de fichajes y los que tienen la última palabra para decidir qué jugadores se fichan en el Valencia CF.

El plan del Valencia CF en el mercado de fichajes de invierno

Este nuevo equipo de ojeadores y dirección deportiva comenzará a actuar ya, en el próximo mercado de fichajes de invierno en donde el Valencia CF pretende realizar, al menos, dos fichajes: central zurdo y delantero centro.

En principio, el Valencia CF quería incorporar a más jugadores pero la mejoría del equipo entrenado por Carlos Corberán en las últimas semanas, que sólo hay dos fichas libres y que hay poco espacio salarial ha hecho que el club de Mestalla reconfigure su hoja de ruta en materia de incorporaciones de cara al mes de enero.