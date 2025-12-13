Atlético 2-1 Valencia: Griezmann mantiene al Atleti en la pelea por LaLiga

Sin realizar, ni mucho menos, su mejor partido, el Atlético de Madrid se impone a un combativo Valencia CF gracias al talento del delantero francés que se inventó un golazo tras un control excelso que permite que el equipo que entrena Diego Pablo Simeone continuar en la pelea por ser campeón

El Atlético de Madrid se llevó el triunfo ante el Valencia CF gracias a un golazo de Griezmann que saltó al campo al terreno de juego en la segunda parte por Julián Álvarez. Un encuentro en el que el club rojiblanco no tuvo su mejor actuación ante un Valencia CF competitivo que mostró una gran imagen a pesar de su situación clasificatoria. El Atlético de Madrid sigue así en la pelea por ser campeón de LaLiga y el Valencia CF no se aleja de los puestos de descenso a Segunda división.

El partido comenzó con un Valencia CF muy bien asentado en el terreno de juego frente a un Atlético de Madrid que estuvo impreciso e incluso errático por momento. Gracias a ello, llegó una oportunidad para marcar para el equipo valenciano, tras un fallo de Giuliano Simeone en salida de balón, pero Hugo Duro mandó al balón al larguero. El Valencia CF siguió controlando a través de un ritmo bajo, no quería un partido revolucionado.

A pesar de ello, no pudo contener al Atlético de Madrid que aprovechó su ocasión para hacer el 1-0. Fue en el minuto 17 cuando Koke recogió un balón muerto dentro del área, después de un córner botado en el que Agirrezabala rechazó un tiro de Ruggeri, para marcar. Parecía que ese sería el momento de inflexión y que todo cambiaría, pero ni mucho menos fue así. El Valencia CF no le perdió la cara al partido y buscó el empate. Lo logró por medio de Ugrinic, en el minuto 34, pero tras ser revisado se confirmó que hubo fuera de juego de Hugo Duro. Como tímida reacción, el Atlético de Madrid por medio de Sorloht pudo hacer el 2-0 pero paró Agirrezabala.

De ahí, al final de la primera parte. Misma tónica con un Valencia CF que tuvo en otro disparo de Ugrinic, bloqueado por Marc Pubill, como su oportunidad más destacada.

Lucas Beltrán se inventó un golazo y Griezmann demostró, una vez más, su talento

En el inicio de la segunda parte no pasó casi nada más allá de varios cambios y de un cabezazo de Nico González sin apenas peligro y dificultades para Julen Agirrezabala. Pasada la hora de juego, el Valencia CF seguía en el partido, teniendo la esperanza de sacar algo positivo del Estadio Metropolitano. Y aprovechó su ocasión, ya que tras una buena jugada, Lucas Beltrán se inventó un recorte a Thiago Almada y se sacó un disparo potente desde la frontal del área para empatar a uno en el minuto 62.

A partir de ahí, el partido entró en una fase en la que no pasó mucho, hasta que en el minuto 74, Griezmann se inventó un control maravilloso para fusilar a Julen Agirrezabala desde dentro del área y hacer así el 2-1. Pudo sentenciar el Atlético de Madrid, a continuación, pero el gol de Sorloth fue anulado por fuera de juego. A partir del entonces, el Valencia CF intentó lograr el empate pero no tuvo ocasiones claras. Así se llegó al final del partido.

Con esta victoria el Atlético de Madrid suma 34 puntos y no se descuelga de la lucha por el título de campeón de LaLiga, mientras que el Valencia CF se queda con 15 puntos y, por tanto, continúa coqueteando con el descenso a Segunda división.

- Ficha Técnica del Atlético de Madrid 2-1 Valencia de la jornada 16 de LaLiga:

Atlético de Madrid: Oblak; Nahuel Molina (Le Normand 46'), Marc Pubill, Hancko, Ruggeri; Koke, Barrios (Thiago Almada 59'), Giuliano Simeone, Nico González (Gallagher 59'); Julián Álvarez (Griezmann 59') y Sorloth.

Valencia CF: Julen Agirrezabala; Thierry Correia, Foulquier, Cömert (Santamaría 71'), Copete, Jesús Vázquez (Gayà 82'); Pepelu (Ramazani 82'), Ugrinic ()Javi Guerra 71'); Diego López (Lucas Beltrán 55'), André Almeida y Hugo Duro.

Árbitros: Soto Grado (Castellanoleonés). Amonestó a los locales Marc Pubill, Sorloth y Thiago Almada; y al visitante Hugo Duro.

Goles: 1-0 (17') Koke; 1-1 (62') Lucas Beltrán; 2-1 (74') Griezmann.

Incidencias: Partido entre Atlético de Madrid y Valencia CF correspondiente a la jornada 16 de LaLiga disputado en el Estadio Metropolitano ante 61.011 espectadores.