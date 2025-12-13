Álvaro del Moral, técnico del Levante, invita a la confianza: “Esto es el Levante… hemos salido de situaciones peores”

Alberto del Moral compareció antes de su primer partido liguero en el Ciutat de València como técnico interino del Levante con un mensaje de confianza y responsabilidad. El entrenador confirmó varias recuperaciones, asumió la necesidad urgente de puntuar y pidió a equipo y afición caminar juntos ante un Villarreal al que considera uno de los grandes del campeonato

El Levante afronta una cita exigente ante el Villarreal en un momento delicado de la temporada, pero Alberto del Moral transmitió serenidad y convicción en la previa del encuentro. El técnico interino dejó claro que el equipo está preparado para competir, más allá de la diferencia clasificatoria, y subrayó la importancia de centrarse en el presente inmediato.

Una de las noticias positivas de la semana ha sido la recuperación de efectivos. “Recuperamos a Dela, a Matías Moreno, Carlos Espí también está recuperado, Pablo Martínez también”, confirmó, destacando la implicación de una plantilla que quiere sumar en un contexto complejo. Del Moral valoró especialmente el compromiso de los futbolistas que han forzado para estar disponibles: “Sentir que los jugadores que estaban tocados tenían muchas ganas de estar con el equipo cuanto antes es un motivo de orgullo”.

El entrenador evitó dramatizar la situación clasificatoria, aunque reconoció la necesidad de sumar. “Presión la necesaria, responsabilidad mucha”, afirmó, recordando que aún queda margen para reaccionar. “Cada punto es importante y cada punto nos va a acercar al objetivo final”, insistió, con el foco puesto exclusivamente en el duelo ante el Villarreal.

Un rival de máxima exigencia

Del Moral no escatimó elogios hacia el conjunto castellonense, al que definió sin rodeos. “Villarreal es un auténtico equipazo”, afirmó, destacando tanto su potencial técnico como físico. El técnico asumió que habrá fases del partido en las que el Levante deberá resistir. “Es un equipo que tiene capacidad para someter al rival y generar muchas situaciones de área”, explicó.

Aun así, reivindicó las propias armas del Levante y el crecimiento mostrado en las últimas semanas. “Vamos dando pequeños pasitos hacia donde queremos ir”, señaló, recordando la reacción del equipo ante Osasuna a pesar de la derrota. “Vimos una cara que a todos nos gustó. Ese es el camino que queremos desde el primer minuto”, apuntó.

El Ciutat de València será un factor clave para el técnico, que espera un ambiente empujando desde el inicio. “Jugamos en casa, vamos a estar arropados por nuestra gente”, subrayó, convencido de que esa energía debe trasladarse al césped desde cada acción.

Etta Eyong, la sequía goleadora y la fe en el trabajo

En el apartado individual, Del Moral confirmó la disponibilidad de Etta Eyong, que se medirá a su exequipo. “Está disponible para jugar, está tranquilo y con muchas ganas”, aseguró, valorando el estímulo extra que supone el rival para el delantero. “La cabeza la tiene aquí, en el día a día con el equipo”, añadió.

Sobre la falta de gol, el técnico pidió calma y confianza. “Cualquier sequía se soluciona poniendo el foco en el trabajo”, explicó, restando dramatismo a una situación que considera cíclica. “Esto son rachas… el equipo ha demostrado que tiene gol y es hacia donde tenemos que agarrarnos”.

Emoción, afición y mirada a corto plazo

Del Moral reconoció que el partido tendrá un componente emocional especial para él. “Es una ilusión muy grande y un orgullo”, confesó, aunque dejó claro que el objetivo es competir al máximo. “Intentar representar al club de la mejor manera posible, dándolo todo desde el primer minuto”, señaló.

El técnico cerró su comparecencia con un mensaje dirigido a la grada. “Esperamos una afición que esté con el equipo y que nos empuje”, afirmó, apelando a la unión en un momento difícil. “Esto es el Levante… hemos salido de situaciones peores”, recordó.

Con un rival poderoso enfrente y la urgencia de sumar para abandonar el puesto de colista, el Levante se encomienda a la valentía, la concentración y el respaldo de su afición para iniciar un nuevo impulso en la temporada.