La presencia de Etta Eyong contra el Villarreal tiene un precio que debería pagar el Levante

La entidad castellonense incluyó un bonus de 100.000 en el caso de que el delantero camerunés participe en el encuentro que frente a ambos conjuntos, que tendrá lugar este domingo en el Ciutat de Valencia

El Levante no vive sus mejores días como equipo de Primera División. Pese a la destitución de Calero provocada por los malos resultados, el conjunto que actualmente dirige Del Moral, junto con Vicente Iborra, no han dado de momento con la tecla. Además, la crisis del equipo granota viene acompañada a los problemas de Etta Eyong con el gol, que vio puerta por última vez el pasado 26 de octubre. En este sentido, el jugador se enfrenta este domingo al Villarreal, el equipo con el que comenzó la temporada y al que habría que pagarle 100.000 euros si disputa un minuto del duelo en el Ciutat de Valencia.

Etta Eyong, partido especial pero con un coste

Etta Eyong ya pone el foco en el partido de este domingo contra el Villarreal, correspondiente a la jornada 16 de LaLiga EA Sports. El delantero del Levante vivirá un encuentro especial en el Ciutat de Valencia, ya que se enfrentará a su exequipo, con el que empezó de hecho la presente temporada. Además, el camerunés se marchó del conjunto de Marcelino firmando un gol contra el Oviedo en la primera jornada y una asistencia en el duelo ante el Girona y Celta de Vigo. No obstante, si el futbolista participa en el choque frente al equipo castellonense, los de Del Moral deberán pagar 100.000 al submarino amarillo, tal y como ha informado el periodista Isma Algarra. Por ello, tras la derrota ante el Levante, la entidad deberá decidir si contar con uno de sus mejores futbolistas para la importante cita de este fin de semana.

Por otro lado, el consejero delegado y propietario del Levante, Pepe Danvila, confirmó ayer que Del Moral se mantenía en el banquillo del Levante, sin desvelar ningún movimiento a estas horas: “De momento y hasta nueva orden seguimos estando y trabajando con toda normalidad. Queréis certezas pero hay veces que no hay respuestas en este momento. Estamos trabajando y seguro que vamos a encontrar la solución para la situación deportiva”. Por ello, el actual técnico, además de Vicente Iborra, tomarán una decisión en los próximos días en torno a la presencia de Etta Eyong, fundamental para el esquema del conjunto granota pese a atravesar una crisis goleadora en estos momentos de la temporada. Además, este sería su último partido antes de disputar la Copa África, siendo una baja segura para los próximos cinco encuentros, como mínimo.

Etta Eyong, ante su último partido antes de la Copa África

De esta manera, Etta Eyong será baja en el encuentro de dieciseisavos de Copa del Rey contra la Cultural Leonesa, de LaLiga Hypermotion. Además, el internacional con Camerún se perderá del próximo 20 de diciembre ante la Real Sociedad, de nuevo en el Ciutat de Valencia. Por último, aunque dependerá de la trayectoria de su selección en la Copa África, el jugador no podrá estar disponible para el duelo frente al Sevilla en el Sánchez-Pizjuán del cuatro de enero. Por ello, su vuelta podría coincidir con la presencia ya de un nuevo entrenador, pero con la figura de Del Moral y la de Vicente Iborra que seguirán trabajando para levantar la situación de un equipo que se sitúa último de la clasificación con nueve puntos.