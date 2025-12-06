Del Moral despeja la duda de Ryan y pide calma con Etta Eyong

El entrenador del Levante UD ha dicho que su equipo no tiene ninguna presión por ser colista de Primera división ya que están vivos en la pelea por la permanencia. Del Moral ha pedido también un poco de tranquilidad con el delantero que no está atravesando su mejor momento de cara a gol

No bajan las aguas tranquilas en el Levante UD que ha vivido en los últimos días el despido de Julián Calero y ahora ha caído a último puesto de la clasificación de Primera división después del empate del Real Oviedo. Con este contexto, el equipo granota se enfrentará este lunes a CA Osasuna, un rival directo en la lucha de la permanencia por la cual el Levante UD no siente ninguna presión según ha señalado Álvaro del Moral, el nuevo entrenador del club de Orriols.

Álvaro del Moral ha comparecido ante los medios de comunicación y ha dado a conocer el parte de bajas que tiene el Levante UD de cara al partido contra CA Osasuna. "Unai Elgezabal, a lo largo de la semana se tomó la decisión de que tenía que operarse y desde hoy empieza su cuenta atrás para la recuperación. Pablo Martínez y Dela han hecho parciales. Espí, está en proceso y cada día se va encontrando mejor, al igual que Matías Moreno".

Por otro lado, Del Moral ha confirmado que Mathew Ryan sí podrá jugar el partido. "Sí, estará. Ayer se encontraba indispuesto, hoy se encontraba un poco mejor, pero esperemos que mañana pueda estar con el grupo".

A continuación, el entrenador del Levante UD ha dicho que su equipo no siente presión por ser colista de Primera división. "Presión, ninguna. Todo lo que pueda ser, será a mejor. Estamos enfocados para competir. Es una carrera de fondo, todos los objetivos están por definir, que estamos vivos y que mañana prepararemos el entrenamiento que tenemos para transmitir la energía que queremos".

Del Moral, entrenador del Levante UD, analiza a CA Osasuna y pide calma con Etta Eyong

Álvaro del Moral ha analizado el partido que le espera a su equipo contra CA Osasuna. "Es un gran equipo, que lleva muchos años en Primera, con una plantilla muy asentada y con un gran entrenador. Fuerte físicamente, vertical y tiene grandes jugadores. No nos sentimos inferiores a ellos y tenemos la sensación de competirles bien y que saldremos a por todas".

Por último, ha pedido un poco de calma con Etta Eyong. "Mis sensaciones es que el jugador está muy tranquilo. En los entrenamientos hace goles, está preparado para hacer goles y está tranquilo. El grupo le arropa y, no tengo ninguna duda, que, si el gol no llega, el trabajo como siempre lo va a tener. Eso para nosotros es lo más importante. El esfuerzo y la amenaza que genera a los rivales la siga teniendo".